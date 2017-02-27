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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41414142414341444145 ... 4147>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 351
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
67
Всього голосів : 351
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

kmm3 написав:
  buratinyo написав:
  kmm3 написав:Думаю, пересічним не все кажуть про той вірус. Порівнюючи смертність і заходи, які вживаються для протидії поширенню вірусу, напрошується висновок, що, мабуть, дійсність гірша, ніж показують по телевізору. Саме тому така паніка на ринках


Имеете в виду, что смертность выше или темпы распространения уже не контролируемые?

Думаю, смертність вища. У Китаї повідомляли про приблизно 2% смертності, що більш-менш відповідає вірусним інфекціям. Натомість в Італії понад 5% і то тільки перші випадки. На укрнеті новина, що у світі видужали 62 000, померли 4 000, тобто близько 6%, а це вже лякає, хоча до іспанки ще далеко
Но пишут что подверждено и выздоровило всего человек 600 в Италии, умерло более 300. Как у них получается считать 5%? Если взять отношение смертей к точно здоровым. То никак 5% не будет. Остальные ведь ещё болеют.... 50%, в Италии умирают,цифры такие. Статистика Китая, теперь точно не правдивая. И кстати статистика в 5% получается именно с Китайскими цифрами. При чем такой уровень летальности при современном уровне медицины, в наших реалиях смело можно паниковать.

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Востаннє редагувалось qreaton в Пон 09 бер, 2020 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:48

  freeze написав:
  UA написав:freeze Сейчас избыточное предложение по нефти порядка 4 млн бар в день. СА заявила об увеличении добычи...


Насколько они смогут увеличить ? Будет у них через год доля рынка не 14 процентов, а в лучшем случае 20.
Выгодно будет, как говорил Либо, мировому массонству оптом за копейки скупать у саудитов и перепродавать ))
Тем более как тут правильно заметили у саудитов внутри тоже полный срач, арестовывают членов королевской семьи, ввязались в войну в Йемене, которая высасывает кучу денег и не закончится в ближайшее время. Граждане саудиты привыкли хорошо кушать и получать много социальных благ. Соседние нефтедобывающие монархии в Кувейте и Бахрейне тоже подкачиваются и были социальные протесты, они не в восторге от действий саудитов.

Только коронавирус и падения всего и вся из-за его последствий может реально прибить цену на нефть, имхо. А к этому идёт )))

Саудиты завалили СССР. Это не первая ценовая война в которой они побеждали. У них как бы школа (традиции) поведения на рынке нефти.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:48

  Realist написав:Тепер маємо можливість перевірити.
Я би поділив прогноз на два періоди. До червня-липня та після. По першому періоду я би схилявся до меж 24,5/26,0. При чому це межі в яких буде коливання і не обов'язково що в кінці цього періоду ми будемо в котрійсь із цих крайніх точок.
А другий період не візьмусь прогнозувати абсолютно так як не знаю наслідків коронавірусу в світі та погоди навесні та на початку літа у нашій країні.
Ваша думка?


Мое мнение неизменно - короновирус,а вернее паника по поводу его опасности, сильно преувеличены с целью получения выгоды в серьезной игре мирового масштаба, ну и как всегда при таких играх больше страдают страны с более слабой экономикой, так что 26.0 это весьма оптимистично...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:51

Уже есть покупка по 25,05.
Ладно, надо вспомнить, что сегодня выходной, заняться домашники делами.
Война войной, а ужин по расписанию.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:52

  UA написав:
  freeze написав:
  UA написав:freeze Сейчас избыточное предложение по нефти порядка 4 млн бар в день. СА заявила об увеличении добычи...


Насколько они смогут увеличить ? Будет у них через год доля рынка не 14 процентов, а в лучшем случае 20.
Выгодно будет, как говорил Либо, мировому массонству оптом за копейки скупать у саудитов и перепродавать ))
Тем более как тут правильно заметили у саудитов внутри тоже полный срач, арестовывают членов королевской семьи, ввязались в войну в Йемене, которая высасывает кучу денег и не закончится в ближайшее время. Граждане саудиты привыкли хорошо кушать и получать много социальных благ. Соседние нефтедобывающие монархии в Кувейте и Бахрейне тоже подкачиваются и были социальные протесты, они не в восторге от действий саудитов.

Только коронавирус и падения всего и вся из-за его последствий может реально прибить цену на нефть, имхо. А к этому идёт )))

Саудиты завалили СССР. Это не первая ценовая война в которой они побеждали. У них как бы школа (традиции) поведения на рынке нефти.


Совок завалили Штаты, а саудиты так - инструмент не более того, если американцам понадобися там быстро собирется свой майдан и сменит всю монархическую верхушку :lol:
Совковая экономика не имела ФНБ на 6-10 лет и рухнула не выдержав аферы со "звездными войнами", цены на нефть тогда были лучшим способом ее добивания, сейчас ситуация совсем другая, это можно хорошо видеть по результатам пятилетних санкций.
Востаннє редагувалось antikkristall в Пон 09 бер, 2020 11:57, всього редагувалось 1 раз.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Итальянская биржа обвалилась на 11%
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:56

А немецкая отрастает с открытия (после падения, естественно)
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:57

  Starikan написав:
  Surfer написав:Немного из мира прекрасного :
Всё это прекрасно, но каким образом в условиях санкций Россия увеличила свой ЗВР за последние годы до уровня > 500 ярдов, при этом опередив саудитов?
Не збільшила - а зменшила
З паралельної гілки
  budivelnik написав:москалик ніби хвастається ,але спеціально забуває дописати ще два фонди .які існували на 2008 рік
Я це зробив за нього - нехай порадується
  Волгарь написав:Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США_________Дописав Будівельник
Дата___________Объем___ФНБ_______Резервний_____Всього
28.02.2020_____570,0______124_________0___________694
05.09.2008_____574,2______33_________130__________737
04.07.2008_____575,0______33_________130__________738

А про супер досягнення по виробництву цукру , то ....через 100 років досягнути те , що робила родина Терещенків в Україні...це звичайно супер здобутки.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

UA написав:
  freeze написав:
  UA написав:freeze Сейчас избыточное предложение по нефти порядка 4 млн бар в день. СА заявила об увеличении добычи...


Насколько они смогут увеличить ? Будет у них через год доля рынка не 14 процентов, а в лучшем случае 20.
Выгодно будет, как говорил Либо, мировому массонству оптом за копейки скупать у саудитов и перепродавать ))
Тем более как тут правильно заметили у саудитов внутри тоже полный срач, арестовывают членов королевской семьи, ввязались в войну в Йемене, которая высасывает кучу денег и не закончится в ближайшее время. Граждане саудиты привыкли хорошо кушать и получать много социальных благ. Соседние нефтедобывающие монархии в Кувейте и Бахрейне тоже подкачиваются и были социальные протесты, они не в восторге от действий саудитов.

Только коронавирус и падения всего и вся из-за его последствий может реально прибить цену на нефть, имхо. А к этому идёт )))

Саудиты завалили СССР. Это не первая ценовая война в которой они побеждали. У них как бы школа (традиции) поведения на рынке нефти.
Саудиты ведут борьбу в Йемене, их бюджет и запас прочности совсем другой. И ситуация на БВ, стрессовая. Совсем недавно, крупнейшая нефтебазе Саудитов чуть не сгорела.

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