Колеги, вихідний день жеж!
насолоджуємся спокоєм і сім'єю
в бан усіх хто пише +пару коп навіть не вказавши місто і місце
туди ж коронувірус
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 12:02
Колеги, вихідний день жеж!
насолоджуємся спокоєм і сім'єю
в бан усіх хто пише +пару коп навіть не вказавши місто і місце
туди ж коронувірус
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 09 бер, 2020 12:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
То значить, що все ще гірше. Я не переймався цим вірусом взагалі спочатку, коли ще статистика смертності з Китаю була на рівні 2%. По Італії, якщо Ваші дані правильні, то це взагалі катастрофа.
Якщо така статистика підтвердиться при більшій кількості захворювань, то це буде одна з найбільших криз в історії, бо через карантини світова економіка дуже сильно сповільниться
Додано: Пон 09 бер, 2020 12:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Безготівковий курс ПриватБанку (конвертація за картками, Приват24):
Валюта Купівля Продаж
USD 24.85000 25.51020
Додано: Пон 09 бер, 2020 12:14
Не солодко, але з 500 млрд в ЗВР можно і протянути рік-другий.
Додано: Пон 09 бер, 2020 12:15
Додано: Пон 09 бер, 2020 12:16
если б только на ветке...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 09 бер, 2020 12:17
ааааааааааа
Это только начало, разогрев так сказать ))
Это облигации в евро , 10 летки, объемом 1,25 млрд, которые Украина успела перед кризисом разместить 22 января.
А дальше все полетело. Сегодня они упали на 11 % , за три недели падение 20%
Немогу посчитать доходность, но примерно рост до 6-7%
Живите своим умом!
Додано: Пон 09 бер, 2020 12:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Прокинулися нарешті. Деякі колеги ще сплять.
Додано: Пон 09 бер, 2020 12:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чернівці окна 24.70-25.02
Додано: Пон 09 бер, 2020 12:29
Растренькать годами нажитое можно без проблем и за год-два при больших социальных тратах в Саудовской Аравии. Если польза от этого великая будет и после этого стать монополистом или хотя бы полумонополистом на рынке. Но это же нереально. Нет возможности. Иначе в чем смысл слить резервы, чтобы увеличить долю на рынке с 14 до 20 процентов ? Так себе бизнес-план при сжигании всех ЗВР. Еще надо быть уверенным, что цена на нефть вернется на прежние уровни, а это пока не выглядит точным со всякими вирусами, электромобилями и тд.
Тем более сильно подозреваю, что Иран сейчас с целью поддержать штаны и бюджет, науськает хуситов и уж точно будем наблюдать сгорание нефтехранилищ Saudi Arabico, как уже было в небольшом правда масштабе. Неслучайно акции последнего рухнули сегодня.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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