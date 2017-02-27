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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 414241434144414541464147>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 351
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
67
Всього голосів : 351
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:02

Колеги, вихідний день жеж!
насолоджуємся спокоєм і сім'єю

в бан усіх хто пише +пару коп навіть не вказавши місто і місце

туди ж коронувірус
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  qreaton написав:Но пишут что подверждено и выздоровило всего человек 600 в Италии, умерло более 300. Как у них получается считать 5%? Если взять отношение смертей к точно здоровым. То никак 5% не будет. Остальные ведь ещё болеют.... 50%, в Италии умирают,цифры такие. Статистика Китая, теперь точно не правдивая. И кстати статистика в 5% получается именно с Китайскими цифрами. При чем такой уровень летальности при современном уровне медицины, в наших реалиях смело можно паниковать.


То значить, що все ще гірше. Я не переймався цим вірусом взагалі спочатку, коли ще статистика смертності з Китаю була на рівні 2%. По Італії, якщо Ваші дані правильні, то це взагалі катастрофа.
Якщо така статистика підтвердиться при більшій кількості захворювань, то це буде одна з найбільших криз в історії, бо через карантини світова економіка дуже сильно сповільниться
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Безготівковий курс ПриватБанку (конвертація за картками, Приват24):

Валюта Купівля Продаж
USD 24.85000 25.51020
Vert
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:14

  Starikan написав:
  Ukrainian написав:Жижа в понедельник $32 за барель
Свиностану (рашке) привет от Саудитов. :lol:

Думаете, саудитам будет сладко? С их "монархическим социализмом" и огромными бюджетными расходами?
Не говоря уже о сланцевиках в Штатах.


Не солодко, але з 500 млрд в ЗВР можно і протянути рік-другий.
https://take-profit.org/en/statistics/f ... di-arabia/
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:15

  artlife написав:Трейдер выбросился из окна офиса на 40-м этаже и после удара о землю отскочил, что позволило отыграть часть падения.


Краще за коронавірус...
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:16

  joik написав:На ветке присутствует паника
Информационный шум зашкаливвает
Только емоции
если б только на ветке...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:17

ааааааааааа :mrgreen: :mrgreen:
Это только начало, разогрев так сказать ))

Это облигации в евро , 10 летки, объемом 1,25 млрд, которые Украина успела перед кризисом разместить 22 января.

А дальше все полетело. Сегодня они упали на 11 % , за три недели падение 20%

Немогу посчитать доходность, но примерно рост до 6-7%

Зображення
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Vert написав:Безготівковий курс ПриватБанку (конвертація за картками, Приват24):

Валюта Купівля Продаж
USD 24.85000 25.51020

Прокинулися нарешті. Деякі колеги ще сплять.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці окна 24.70-25.02
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:29

  change_pm написав:
  Starikan написав:Думаете, саудитам будет сладко? С их "монархическим социализмом" и огромными бюджетными расходами?
Не говоря уже о сланцевиках в Штатах.


Не солодко, але з 500 млрд в ЗВР можно і протянути рік-другий.
https://take-profit.org/en/statistics/f ... di-arabia/


Растренькать годами нажитое можно без проблем и за год-два при больших социальных тратах в Саудовской Аравии. Если польза от этого великая будет и после этого стать монополистом или хотя бы полумонополистом на рынке. Но это же нереально. Нет возможности. Иначе в чем смысл слить резервы, чтобы увеличить долю на рынке с 14 до 20 процентов ? Так себе бизнес-план при сжигании всех ЗВР. Еще надо быть уверенным, что цена на нефть вернется на прежние уровни, а это пока не выглядит точным со всякими вирусами, электромобилями и тд.

Тем более сильно подозреваю, что Иран сейчас с целью поддержать штаны и бюджет, науськает хуситов и уж точно будем наблюдать сгорание нефтехранилищ Saudi Arabico, как уже было в небольшом правда масштабе. Неслучайно акции последнего рухнули сегодня.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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