Додано: Пон 09 бер, 2020 12:29

change_pm написав: Starikan написав: Думаете, саудитам будет сладко? С их "монархическим социализмом" и огромными бюджетными расходами?

Не говоря уже о сланцевиках в Штатах. Думаете,? С их "монархическим социализмом" и огромными бюджетными расходами?Не говоря уже о сланцевиках в Штатах.



Не солодко, але з 500 млрд в ЗВР можно і протянути рік-другий.

https://take-profit.org/en/statistics/f ... di-arabia/ Не солодко, але з 500 млрд в ЗВР можно і протянути рік-другий.

Растренькать годами нажитое можно без проблем и за год-два при больших социальных тратах в Саудовской Аравии. Если польза от этого великая будет и после этого стать монополистом или хотя бы полумонополистом на рынке. Но это же нереально. Нет возможности. Иначе в чем смысл слить резервы, чтобы увеличить долю на рынке с 14 до 20 процентов ? Так себе бизнес-план при сжигании всех ЗВР. Еще надо быть уверенным, что цена на нефть вернется на прежние уровни, а это пока не выглядит точным со всякими вирусами, электромобилями и тд.Тем более сильно подозреваю, что Иран сейчас с целью поддержать штаны и бюджет, науськает хуситов и уж точно будем наблюдать сгорание нефтехранилищ Saudi Arabico, как уже было в небольшом правда масштабе. Неслучайно акции последнего рухнули сегодня.