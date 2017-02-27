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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 12:34
Волк написав:
Майские фьючерсы на нефть марки Brent упали до 32 долларов. На Форексе за доллар дают 75 рублей (в Москве биржа закрыта по причине праздника). Обвалились и депозитарные расписки русских компаний на торгах в Лондоне. Вопрос - останется ли гривна скалой в этом океане?
Теоретически может. Но для этого нужно заморозить вывод валюты из страны со стороны спекулянтов, панически скидывающих гривневые и валютные ОВГЗ.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 12:34
миняйло 25.40
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 12:36
stryzhko написав:
Vert написав:Безготівковий курс ПриватБанку (конвертація за картками, Приват24):
Валюта Купівля Продаж
USD 24.85000 25.51020
Прокинулися нарешті. Деякі колеги ще сплять.
Час назад поменял весь свободный остаток по 25.1256 Приват24
+1.5% за час
и это пройдет
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ЧИА
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Додано: Пон 09 бер, 2020 12:41
Моно продажа онлайн - 25.49
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 09 бер, 2020 12:42
Есть версия, что Россия триггернула мировой кризис, чтобы национализировать / выкупить подешевевшие акции своих стратегических компаний.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 12:43
А уявляєте...якщо завтра на міжбанку гривня зміцниться...во хохма буде
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: Пон 09 бер, 2020 12:43
ЧИА написав:
Час назад поменял весь свободный остаток по 25.1256 Приват24
+1.5% за час
Вопрос ко всем меняющим сейчас онлайн - почему не меняли ночью?
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kluychkooleg
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Додано: Пон 09 бер, 2020 12:44
kluychkooleg написав: ЧИА написав:
Час назад поменял весь свободный остаток по 25.1256 Приват24
+1.5% за час
Вопрос ко всем меняющим сейчас онлайн - почему не меняли ночью?
1. Спали
2. Праздновали
3. ???
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 09 бер, 2020 12:44
Pupsik написав:
А уявляєте...якщо завтра на міжбанку гривня зміцниться...во хохма буде
Да-да, тоже об этом думаю и писал. Зазеркалье.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 12:48
Вкладчик1234 написав: kluychkooleg написав: ЧИА написав:
Час назад поменял весь свободный остаток по 25.1256 Приват24
+1.5% за час
Вопрос ко всем меняющим сейчас онлайн - почему не меняли ночью?
1. Спали
2. Праздновали
3. ???
Вот всегда подозревал, что 8 марта - вредный, неестественный и ненужный "праздник".
Поэтому и убил гривну 7-го.
Но жена почему-то отказывается разделять мое мнение.
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kluychkooleg
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