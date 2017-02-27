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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41434144414541464147>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 351
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
67
Всього голосів : 351
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:34

  Волк написав:Майские фьючерсы на нефть марки Brent упали до 32 долларов. На Форексе за доллар дают 75 рублей (в Москве биржа закрыта по причине праздника). Обвалились и депозитарные расписки русских компаний на торгах в Лондоне. Вопрос - останется ли гривна скалой в этом океане?

Теоретически может. Но для этого нужно заморозить вывод валюты из страны со стороны спекулянтов, панически скидывающих гривневые и валютные ОВГЗ.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:34

миняйло 25.40
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:36

  stryzhko написав:
Vert написав:Безготівковий курс ПриватБанку (конвертація за картками, Приват24):

Валюта Купівля Продаж
USD 24.85000 25.51020

Прокинулися нарешті. Деякі колеги ще сплять.


Час назад поменял весь свободный остаток по 25.1256 Приват24
+1.5% за час
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:41

Моно продажа онлайн - 25.49
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:42

Есть версия, что Россия триггернула мировой кризис, чтобы национализировать / выкупить подешевевшие акции своих стратегических компаний.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:43

А уявляєте...якщо завтра на міжбанку гривня зміцниться...во хохма буде :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:43

  ЧИА написав:Час назад поменял весь свободный остаток по 25.1256 Приват24
+1.5% за час


Вопрос ко всем меняющим сейчас онлайн - почему не меняли ночью?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:44

  kluychkooleg написав:
  ЧИА написав:Час назад поменял весь свободный остаток по 25.1256 Приват24
+1.5% за час


Вопрос ко всем меняющим сейчас онлайн - почему не меняли ночью?

1. Спали
2. Праздновали
3. ???
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:44

  Pupsik написав:А уявляєте...якщо завтра на міжбанку гривня зміцниться...во хохма буде :lol:


Да-да, тоже об этом думаю и писал. Зазеркалье.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:48

  Вкладчик1234 написав:
  kluychkooleg написав:
  ЧИА написав:Час назад поменял весь свободный остаток по 25.1256 Приват24
+1.5% за час


Вопрос ко всем меняющим сейчас онлайн - почему не меняли ночью?

1. Спали
2. Праздновали
3. ???


Вот всегда подозревал, что 8 марта - вредный, неестественный и ненужный "праздник".
Поэтому и убил гривну 7-го.
Но жена почему-то отказывается разделять мое мнение.
kluychkooleg
 
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