Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
twin
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Додано: Пон 09 бер, 2020 12:49
На жаль, шанси на здійснення мрій зелених хом'яків сильно зросли
kmm3
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Додано: Пон 09 бер, 2020 12:50
kluychkooleg написав: ЧИА написав:
Час назад поменял весь свободный остаток по 25.1256 Приват24
+1.5% за час
Вопрос ко всем меняющим сейчас онлайн - почему не меняли ночью?
Примерно к 11 пришел к выводу, что таки началось
Думал, отскочит сильнее к утру
Это уже не локальное падение, а надолго
Предполагаю что мировой кризис стартовал
До Украины, как обычно, дойдет постепенно
и это пройдет
ЧИА
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Додано: Пон 09 бер, 2020 12:53
В алле 24.75/25.10.
Прям тока что покупал.
Буиттокадешеведь
kopetanAmeriga
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Додано: Пон 09 бер, 2020 12:54
ЧИА написав:
Предполагаю что мировой кризис стартовал
Возможно.
Не первый и не последний раз.
Главное - иметь на случай кризиса план и строго его придерживаться.
Сибарит
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Додано: Пон 09 бер, 2020 12:55
kopetanAmeriga написав:
В алле 24.75/25.10.
Прям тока что покупал.
у них сейчас интересно евро брать онлайн. зазор очень хороший
brainchild
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Додано: Пон 09 бер, 2020 12:55
на Вашу думку про який геп може йти мова?...25.30 побачимо?
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Додано: Пон 09 бер, 2020 12:58
Pupsik написав:
на Вашу думку про який геп може йти мова?...25.30 побачимо?
Побачимо//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: Пон 09 бер, 2020 12:58
ЧИА написав: kluychkooleg написав: ЧИА написав:
Час назад поменял весь свободный остаток по 25.1256 Приват24
+1.5% за час
Вопрос ко всем меняющим сейчас онлайн - почему не меняли ночью?
Примерно к 11 пришел к выводу, что таки началось
Думал, отскочит сильнее к утру
Это уже не локальное падение, а надолго
Предполагаю что мировой кризис стартовал
До Украины, как обычно, дойдет постепенно
так он стартовал еще пару месяцев назад, когда в мире начали раскручивать панику по поводу вируса
Востаннє редагувалось
dima_beleb
в Пон 09 бер, 2020 13:00, всього редагувалось 1 раз.
dima_beleb
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Додано: Пон 09 бер, 2020 12:59
Replay написав: Surfer
Ха, пока писалось - уже 33 за баррель.
Ну вот и всё...
Как написал Трамп, всё Предначертано!
Угадайте с одного раза, какой курс гривни будет уже завтра на торгах и чем всё закончится для... Украины(Россия не интересует, в моменте)?
неужели завтра 21 грн за бакс (т.е 25 - 20%) ?
(ведь теперь нам нужно меньше денег тратить на импорт - на газ и нефть)
всё верно?
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uaprofi
в Пон 09 бер, 2020 13:00, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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