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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4144414541464147>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 351
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
67
Всього голосів : 351
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:49

  Pupsik написав:А уявляєте...якщо завтра на міжбанку гривня зміцниться...во хохма буде :lol:

Гривня може тільки гепом вверх відкритись завтра, і то конкретно :wink:
twin
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На жаль, шанси на здійснення мрій зелених хом'яків сильно зросли
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:50

  kluychkooleg написав:
  ЧИА написав:Час назад поменял весь свободный остаток по 25.1256 Приват24
+1.5% за час


Вопрос ко всем меняющим сейчас онлайн - почему не меняли ночью?


Примерно к 11 пришел к выводу, что таки началось
Думал, отскочит сильнее к утру
Это уже не локальное падение, а надолго
Предполагаю что мировой кризис стартовал
До Украины, как обычно, дойдет постепенно
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В алле 24.75/25.10.
Прям тока что покупал.
Буиттокадешеведь
kopetanAmeriga
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЧИА написав:Предполагаю что мировой кризис стартовал

Возможно.
Не первый и не последний раз.
Главное - иметь на случай кризиса план и строго его придерживаться.
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Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:55

  kopetanAmeriga написав:В алле 24.75/25.10.
Прям тока что покупал.


у них сейчас интересно евро брать онлайн. зазор очень хороший
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:55

  twin написав:
  Pupsik написав:А уявляєте...якщо завтра на міжбанку гривня зміцниться...во хохма буде :lol:

Гривня може тільки гепом вверх відкритись завтра, і то конкретно :wink:


на Вашу думку про який геп може йти мова?...25.30 побачимо?
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:58

  Pupsik написав:
  twin написав:
  Pupsik написав:А уявляєте...якщо завтра на міжбанку гривня зміцниться...во хохма буде :lol:
Гривня може тільки гепом вверх відкритись завтра, і то конкретно :wink:
на Вашу думку про який геп може йти мова?...25.30 побачимо?
Побачимо//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:58

  ЧИА написав:
  kluychkooleg написав:
  ЧИА написав:Час назад поменял весь свободный остаток по 25.1256 Приват24
+1.5% за час


Вопрос ко всем меняющим сейчас онлайн - почему не меняли ночью?


Примерно к 11 пришел к выводу, что таки началось
Думал, отскочит сильнее к утру
Это уже не локальное падение, а надолго
Предполагаю что мировой кризис стартовал
До Украины, как обычно, дойдет постепенно

так он стартовал еще пару месяцев назад, когда в мире начали раскручивать панику по поводу вируса
Востаннє редагувалось dima_beleb в Пон 09 бер, 2020 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:59

  Replay написав:
Surfer Ха, пока писалось - уже 33 за баррель. :)

Ну вот и всё...
Как написал Трамп, всё Предначертано!
Угадайте с одного раза, какой курс гривни будет уже завтра на торгах и чем всё закончится для... Украины(Россия не интересует, в моменте)?


неужели завтра 21 грн за бакс (т.е 25 - 20%) ?
(ведь теперь нам нужно меньше денег тратить на импорт - на газ и нефть)
всё верно?
Востаннє редагувалось uaprofi в Пон 09 бер, 2020 13:00, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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