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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41414142414341444145>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 351
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
67
Всього голосів : 351
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:23

  Hotab написав:
  prosecutor написав:Успел взять в харькове по 25.15. Говорят на моменте дефицит. Приноса нет.

Оноайн-банки есть дешевле. Даже Моно.

уже нет :(
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:26

Вышел на улицу, было трошки гривны на кармане, поменял по 25,30 , на глазах сменили курс на 25,50
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:28

  kluychkooleg написав:
  kopetanAmeriga написав:В алле 24.75/25.10.
Прям тока что покупал.


Сколько Алла берет за содержание карт?
Мне в свое время очень не понравилолась их смена правил на лету.

Берет 100 грн/мес. Но если выполнять условия (250к грн на счетах либо 12 покупок определлой суммы) то бесплатно.
Буиттокадешеведь
kopetanAmeriga
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:29

  zzzzzz написав:ааааааааааа :mrgreen: :mrgreen:
Это только начало, разогрев так сказать ))

Это облигации в евро , 10 летки, объемом 1,25 млрд, которые Украина успела перед кризисом разместить 22 января.

А дальше все полетело. Сегодня они упали на 11 % , за три недели падение 20%

Немогу посчитать доходность, но примерно рост до 6-7%

Зображення

у меня два вопроса
1) где вы это смотрите
2) расшифруйте что это значит для курса по Вашему мнению ( ибо еще от вируса не отошел голова тяжелая охрип малость энергии мало :mrgreen: вобщем тяжело соображать как обычно :oops: )
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:30

ну дороже 25.15 менялы на себя пока не осмеливаются принимать.

а на продажу можно хоть 26 поставить.. :D
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:33

  kluychkooleg написав:Вот на этом я в свое время в Алле и попался.
Тихонько поменяли правила.


В Альфе при покупке онлайн посредством приложения под Андроид купленная валюта отображается на FastCard .
Потом снятие в кассе с этой Fastcard с комиссией ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

yama написав:уже нет :(

Ще годину тому вище був пост про зміну курсу Привата, а Моно автоматично майже синхронно корегує з ним з різницею в 1коп.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vladimir07 написав:Потом снятие в кассе с этой Fastcard с комиссией ?

2 рази на місяць з рахунку в касі без комісу, наступні 1%+0.8$€.
Востаннє редагувалось stryzhko в Пон 09 бер, 2020 14:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:40

  Сибарит написав:
  ЧИА написав:Предполагаю что мировой кризис стартовал

Возможно.
Не первый и не последний раз.
Главное - иметь на случай кризиса план и строго его придерживаться.
Зображення

Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:42

  Moneta написав:ну дороже 25.15 менялы на себя пока не осмеливаются принимать.

а на продажу можно хоть 26 поставить.. :D


Курс покупки с ночи вырос на 45 копеек (24.70 - 25,15).
Так к вечеру и по 25,50 покупать будут и по 26 продавать.
Может пора надевать кеды для слива?
Похоже, что НБУ завтра придется палить резервы, чтобы остановить панику.
kluychkooleg
 
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