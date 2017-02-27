Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 13:23
Hotab написав: prosecutor написав:
Успел взять в харькове по 25.15. Говорят на моменте дефицит. Приноса нет.
Оноайн-банки есть дешевле. Даже Моно.
уже нет
yama
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Додано: Пон 09 бер, 2020 13:26
Вышел на улицу, было трошки гривны на кармане, поменял по 25,30 , на глазах сменили курс на 25,50
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Пон 09 бер, 2020 13:28
kluychkooleg написав: kopetanAmeriga написав:
В алле 24.75/25.10.
Прям тока что покупал.
Сколько Алла берет за содержание карт?
Мне в свое время очень не понравилолась их смена правил на лету.
Берет 100 грн/мес. Но если выполнять условия (250к грн на счетах либо 12 покупок определлой суммы) то бесплатно.
Буиттокадешеведь
kopetanAmeriga
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Додано: Пон 09 бер, 2020 13:29
zzzzzz написав:
ааааааааааа
Это только начало, разогрев так сказать ))
Это облигации в евро , 10 летки, объемом 1,25 млрд, которые Украина успела перед кризисом разместить 22 января.
А дальше все полетело. Сегодня они упали на 11 % , за три недели падение 20%
Немогу посчитать доходность, но примерно рост до 6-7%
у меня два вопроса
1) где вы это смотрите
2) расшифруйте что это значит для курса по Вашему мнению ( ибо еще от вируса не отошел голова тяжелая охрип малость энергии мало
вобщем тяжело соображать как обычно
)
yama
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Додано: Пон 09 бер, 2020 13:30
ну дороже 25.15 менялы на себя пока не осмеливаются принимать.
а на продажу можно хоть 26 поставить..
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
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Додано: Пон 09 бер, 2020 13:33
kluychkooleg написав:
Вот на этом я в свое время в Алле и попался.
Тихонько поменяли правила.
В Альфе при покупке онлайн посредством приложения под Андроид купленная валюта отображается на FastCard .
Потом снятие в кассе с этой Fastcard с комиссией ?
vladimir07
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Додано: Пон 09 бер, 2020 13:34
yama написав:
уже нет
Ще годину тому вище був пост про зміну курсу Привата, а Моно автоматично майже синхронно корегує з ним з різницею в 1коп.
stryzhko
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Додано: Пон 09 бер, 2020 13:40
vladimir07 написав:Потом снятие в кассе с этой Fastcard с комиссией ?
2 рази на місяць з рахунку в касі без комісу, наступні 1%+0.8$€.
Востаннє редагувалось
stryzhko
в Пон 09 бер, 2020 14:02, всього редагувалось 1 раз.
stryzhko
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Додано: Пон 09 бер, 2020 13:40
Сибарит написав: ЧИА написав:
Предполагаю что мировой кризис стартовал
Возможно.
Не первый и не последний раз.
Главное - иметь на случай кризиса план и строго его придерживаться.
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Додано: Пон 09 бер, 2020 13:42
Moneta написав:
ну дороже 25.15 менялы на себя пока не осмеливаются принимать.
а на продажу можно хоть 26 поставить..
Курс покупки с ночи вырос на 45 копеек (24.70 - 25,15).
Так к вечеру и по 25,50 покупать будут и по 26 продавать.
Может пора надевать кеды для слива?
Похоже, что НБУ завтра придется палить резервы, чтобы остановить панику.
kluychkooleg
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