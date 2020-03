Додано: Пон 09 бер, 2020 13:58

Вкладчик1234 написав: prosecutor написав: Успел взять в харькове по 25.15. Говорят на моменте дефицит. Приноса нет. Успел взять в харькове по 25.15. Говорят на моменте дефицит. Приноса нет.



Realist написав: Бачу тут дехто вже розігрівся новинами із рашкостану і думає що і у нас почнеться паніка. Смію вас розчарувати. Ми вже інші ніж були кілька років тому. Бачу тут дехто вже розігрівся новинами із рашкостану і думає що і у нас почнеться паніка. Смію вас розчарувати. Ми вже інші ніж були кілька років тому.





Кабанчики за зиму нагуляли сало і вискочили порізвитися в надії на смачний курс Кабанчики за зиму нагуляли сало і вискочили порізвитися в надії на смачний курс

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/