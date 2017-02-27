Міністерство фінансів України відмовиться від розміщення облігацій внутрішньої держпозики на аукціоні 10 березня 2020 року. Причина – у високій волатильності на світових ринках, яка викликана загрозою коронавірусу.
«Міністерство фінансів у зв’язку з високою волатильністю на глобальних ринках капіталу і за результатами проведених консультацій з первинними дилерами повідомляє про те, що 10 березня 2020 аукціони з розміщення ОВДП не будуть проводитися», – зазначив Мінфін.
У відомстві уточнили, що приплив грошей нерезидентів в ОВДП України зупинився в зв’язку з волатильністю і коронавірусом.
Також 12 березня Нацбанк України може змінити облікову ставку (зараз вона становить 11%). Це позначиться на прибутковості цінних паперів.
kluychkooleg написав:Курс покупки с ночи вырос на 45 копеек (24.70 - 25,15). Так к вечеру и по 25,50 покупать будут и по 26 продавать. Может пора надевать кеды для слива? Похоже, что НБУ завтра придется палить резервы, чтобы остановить панику.
Азарт что ли ? Разве беготня ст0ит результата условно 50 копеек на долларе для человека с доходом 100к грн (как вы показали днем раньше). Чтобы 5к грн. поиметь надо прокрутить 10куе .
Vitalych-new написав:Міністерство фінансів України відмовиться від розміщення облігацій внутрішньої держпозики на аукціоні 10 березня 2020 року. Причина – у високій волатильності на світових ринках, яка викликана загрозою коронавірусу.
«Міністерство фінансів у зв’язку з високою волатильністю на глобальних ринках капіталу і за результатами проведених консультацій з первинними дилерами повідомляє про те, що 10 березня 2020 аукціони з розміщення ОВДП не будуть проводитися», – зазначив Мінфін.
У відомстві уточнили, що приплив грошей нерезидентів в ОВДП України зупинився в зв’язку з волатильністю і коронавірусом.
Також 12 березня Нацбанк України може змінити облікову ставку (зараз вона становить 11%). Це позначиться на прибутковості цінних паперів.
уже было. если на вторичке распродажа с дисконтами, то кому их аукционы сдались? под 16-17% может и зайдут госы.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.