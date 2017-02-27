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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4142414341444145>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 351
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
67
Всього голосів : 351
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кстати, В ТАСе по 25.05 наливают.
Буиттокадешеведь
kopetanAmeriga
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

И это только начало высокосного 2020
Какие предположение, что еще и когда грянет?

Зображення
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Міністерство фінансів України відмовиться від розміщення облігацій внутрішньої держпозики на аукціоні 10 березня 2020 року. Причина – у високій волатильності на світових ринках, яка викликана загрозою коронавірусу.

«Міністерство фінансів у зв’язку з високою волатильністю на глобальних ринках капіталу і за результатами проведених консультацій з первинними дилерами повідомляє про те, що 10 березня 2020 аукціони з розміщення ОВДП не будуть проводитися», – зазначив Мінфін.

У відомстві уточнили, що приплив грошей нерезидентів в ОВДП України зупинився в зв’язку з волатильністю і коронавірусом.

Також 12 березня Нацбанк України може змінити облікову ставку (зараз вона становить 11%). Це позначиться на прибутковості цінних паперів.
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:55

  kluychkooleg написав:Курс покупки с ночи вырос на 45 копеек (24.70 - 25,15).
Так к вечеру и по 25,50 покупать будут и по 26 продавать.
Может пора надевать кеды для слива?
Похоже, что НБУ завтра придется палить резервы, чтобы остановить панику.


Азарт что ли ?
Разве беготня ст0ит результата условно 50 копеек на долларе для человека с доходом 100к грн (как вы показали днем раньше). Чтобы 5к грн. поиметь надо прокрутить 10куе .
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:57

  Vitalych-new написав:Міністерство фінансів України відмовиться від розміщення облігацій внутрішньої держпозики на аукціоні 10 березня 2020 року. Причина – у високій волатильності на світових ринках, яка викликана загрозою коронавірусу.

«Міністерство фінансів у зв’язку з високою волатильністю на глобальних ринках капіталу і за результатами проведених консультацій з первинними дилерами повідомляє про те, що 10 березня 2020 аукціони з розміщення ОВДП не будуть проводитися», – зазначив Мінфін.

У відомстві уточнили, що приплив грошей нерезидентів в ОВДП України зупинився в зв’язку з волатильністю і коронавірусом.

Також 12 березня Нацбанк України може змінити облікову ставку (зараз вона становить 11%). Це позначиться на прибутковості цінних паперів.



уже было. если на вторичке распродажа с дисконтами, то кому их аукционы сдались?
под 16-17% может и зайдут госы.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:58

  Вкладчик1234 написав:
  prosecutor написав:Успел взять в харькове по 25.15. Говорят на моменте дефицит. Приноса нет.


  Realist написав:Бачу тут дехто вже розігрівся новинами із рашкостану і думає що і у нас почнеться паніка. Смію вас розчарувати. Ми вже інші ніж були кілька років тому.


:)

Кабанчики за зиму нагуляли сало і вискочили порізвитися в надії на смачний курс
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:59

  Corpocrator написав:Какие предположение, что еще и когда грянет?

война может быть небольшая.
дабы снизить градус противостояния на рынках.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 14:02

  Yuri_T написав:
  Corpocrator написав:Какие предположение, что еще и когда грянет?

война может быть небольшая.
дабы снизить градус противостояния на рынках.

Как вариант параша на нас нападет :roll:
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 14:04

  Moneta написав:под 16-17% может и зайдут госы.

раньше мне казалось, что госы будут использованы для откупа у нужных "нерезов" без всяких дисконтов.
посмотрим.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 14:04

  yama написав:
  Yuri_T написав:
  Corpocrator написав:Какие предположение, что еще и когда грянет?

война может быть небольшая.
дабы снизить градус противостояния на рынках.

Как вариант параша на нас нападет :roll:

ЦБ РФ на 30 дней приостанавливает покупку иностранной валюты на внутреннем рынке
https://www.cbr.ru/Press/event/?id=6482
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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