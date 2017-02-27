Сибарит написав:

Vlad442 написав: Значит мы являемся свидетелями экономического преступления против народа Украины. Значит мы являемся свидетелями экономического преступления против народа Украины.

Совсем недавно я что-то подобное здесь уже читал в исполнении другого автора.Сначала наивный вопрос с легким передергиванием, а через несколько сообщений уже заявление о преступлении.Самое интересное, что такие выступления начались, когда привлекаемые суммы значительно уменьшились, а ставки существенно снизились. К чему бы это?Ну и сильно возмущающимся долговой политикой новой власти хочу напомнить, что минфин остался тот же, как и НБУ. Тот факт, что пройдя пик дорогих привлечений, смогли их сократить и удешевить, а не пошли в разнос, говорит о том, что политика двух подряд властей в этом направлении не так уж и плоха.Привлекают, в основном, для погашения предыдущих долгов. Так делают все и всегда.