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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 14:19
Moneta написав: Yuri_T написав: Moneta написав:
под 16-17% может и зайдут госы.
раньше мне казалось, что госы будут использованы для откупа у нужных "нерезов" без всяких дисконтов.
посмотрим.
концепция изменилась, когда соросят кышнули. союзников у деда Яши не осталось, да и сам он сбитый летчик.
Покупать бумаги по таким доходностям будут и госы и не госы. Какой им смысл мариновать бабки под 11% на депосертификатах НБУ, а там, на секундочку лежит больше 180 миллиардов гривен. Вот на эти деньги и будут покупаться ОВГЗ с дисконтом.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 09 бер, 2020 14:22
asti написав:
Правительство не Украину поставило в позу, а покупателей ОВГЗ. Маркарова всё правильно сделала, теперь не Минфин будет думать, где доллары брать по конскому курсу, а нерезы!
Они думали брать из ЗВР, а тут нежданчик - соросят тютю. и прорвало говно по трубах, про резкий тормоз реформ в Украине через прикормленных "уважаемых" аналитиков. мировая коррупция как она есть. не исключено, что в этих овгз сидели функционеры того же МВФ.
Востаннє редагувалось Moneta
в Пон 09 бер, 2020 14:25, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 14:23
Vitalych-new написав:
Міністерство фінансів України відмовиться від розміщення облігацій внутрішньої держпозики на аукціоні 10 березня 2020 року. Причина – у високій волатильності на світових ринках, яка викликана загрозою коронавірусу.
«Міністерство фінансів у зв’язку з високою волатильністю на глобальних ринках капіталу і за результатами проведених консультацій з первинними дилерами повідомляє про те, що 10 березня 2020 аукціони з розміщення ОВДП не будуть проводитися», – зазначив Мінфін.
У відомстві уточнили, що приплив грошей нерезидентів в ОВДП України зупинився в зв’язку з волатильністю і коронавірусом.
Також 12 березня Нацбанк України може змінити облікову ставку (зараз вона становить 11%). Це позначиться на прибутковості цінних паперів.
ралли по росту ставок уже началось на прошлой неделе
но появились новые черные лебеди, поэтому вангую курс 28 в этом месяце
ставка по овгз на вторичке в течении 2х месяцев улетит на 17-18%
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Додано: Пон 09 бер, 2020 14:24
В Ощаде онлайн 25,10 уже.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 14:26
freeze написав:
Я не это хотел спросить.
Уберем слово нефть вообще.
Сформулируем по другому.
Город Киев обеспечивают хлебом 4 завода, каждый расположен на площади в 1 га, особой возможности расшириться нет. Каждый завод обеспечивает примерно по 25 процентов рынка Киева. Хлеб продают по 20 гривен. Условно ввозить хлеб из других города нет возможности. Вдруг один завод решает продавать хлеб по 5 гривен.
Что произойдет на хлебном рынке Киеве, кроме столпотворения у фирменных магазинов одного из заводов ? Наверняка в экономических ВУЗах, рассматривали такие примеры, было бы интересно узнать, что говорили профессора на лекциях.
нечего не произойдёт:
условно раньше 1000 буханок продавали за 20.000 грн
теперь будут 750*20 + 250*5 т.е. 1000 буханок продавать за 16250 грн.
высвободившееся 3750 грн. люди потратят на другие товары
З.Ы. и да, если по 5 будет продолжительное время - то через некоторое время в переходах просто появится батон по 10.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Додано: Пон 09 бер, 2020 14:28
asti написав:
Правительство не Украину поставило в позу, а покупателей ОВГЗ. Маркарова всё правильно сделала, теперь не Минфин будет думать, где доллары брать по конскому курсу, а нерезы!
Ага. Воно бюджет в позу поставило, якому треба буде кредити віддавати і пенсії платити, а нових займів не буде, чи під шалені відсотки. Єдине рішення - обвал гривні, і саме Маркарова, Рожкова, Смолій і Ко зробили цей процес неминучим.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 14:36
kluychkooleg написав:
В Ощаде онлайн 25,10 уже.
А який механізм купівлі в ОБ онлайн валюти?
Зайшов, роздивлявся різні закладки але так і не побачив купівлю.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 14:37
ST_11 написав: kluychkooleg написав:
В Ощаде онлайн 25,10 уже.
А який механізм купівлі в ОБ онлайн валюти?
Зайшов, роздивлявся різні закладки але так і не побачив купівлю.
там как перевод с гривневой на валютную карту работает
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Додано: Пон 09 бер, 2020 14:38
lapay написав: Єдине рішення - обвал гривні
Тут хоча б дотягнули до 27грн - курсу 4 річної давнини))
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Додано: Пон 09 бер, 2020 14:38
на миняйле появились покупки 25.3-25.4
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Moneta
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