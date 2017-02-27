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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41444145414641474148>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 352
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
68
Всього голосів : 352
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 14:40

  lapay написав:
  asti написав:Правительство не Украину поставило в позу, а покупателей ОВГЗ. Маркарова всё правильно сделала, теперь не Минфин будет думать, где доллары брать по конскому курсу, а нерезы!
Ага. Воно бюджет в позу поставило, якому треба буде кредити віддавати і пенсії платити, а нових займів не буде, чи під шалені відсотки. Єдине рішення - обвал гривні, і саме Маркарова, Рожкова, Смолій і Ко зробили цей процес неминучим.
Никто бюджет в позу не ставил, бюджетный дефицит 2% это поза по-вашему? Маркарова очень правильно для бюджета сделала, что заместила значительную часть валютного долга гривневым. При кризисе гривна в любом случае девальвирует и если бы отдавать надо было валюту, то доходность валютных бумаг с учётом девальвации была бы не 10% под которые размещались перед выборами, а все 40 в гривневом эквиваленте! А так наоборот, валютная доходность с учётом девальвации может упасть до 0 с нынешних 30%, а может и вообще стать отрицательной!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 14:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Никто бюджет в позу не ставил, бюджетный дефицит 2% это поза по-вашему? Маркарова очень правильно для бюджета сделала, что заместила значительную часть валютного долга гривневым. При кризисе гривна в любом случае девальвирует и если бы отдавать надо было валюту, то доходность валютных бумаг с учётом девальвации была бы не 10% под которые размещались перед выборами, а все 40 в гривневом эквиваленте! А так наоборот, валютная доходность с учётом девальвации может упасть до 0 с нынешних 30%, а может и вообще стать отрицательной!

В 2014 теж думали, що досить девальвувати до 10-12 грн/долар, і все буде в шоколаді, а в реалі експорт впав вдвічі, а гривня в три рази. Тоді теж Яник збільшив долю гривневих боргів до 50%, і зараз такий план був, тільки не встигли.
Металургія почала валитись ще восени, аграрії взимку, зараз довгоочікувана світова криза бабахне, і наш бюджет лише прискорить колапс, бо доходів буде все менше, навіть якщо девальвувати гривню, бо експорт впаде, а нових кредитів не буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 14:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці 25.00-25.48
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 14:58

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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Moneta написав:на миняйле появились покупки 25.3-25.4
І продажі по 26. Так і +1,5грн за день набіжить. Кеди вирішив до ранку залишити, а тут хоч ввечері знову вдягай. ))
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:03

stryzhko
Пока написал уже поменялся курс. Хмельницкий 25-26 обменки.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:03

Если завтра межбанк гэпом вверх откроется коп. на 50, то на нале за 26 перевалим мигом
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:04

  kluychkooleg написав:В Ощаде онлайн 25,10 уже.

Что-то на табличке онлайн-обмена такого не видно.
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