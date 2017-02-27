asti написав:Правительство не Украину поставило в позу, а покупателей ОВГЗ. Маркарова всё правильно сделала, теперь не Минфин будет думать, где доллары брать по конскому курсу, а нерезы!
Ага. Воно бюджет в позу поставило, якому треба буде кредити віддавати і пенсії платити, а нових займів не буде, чи під шалені відсотки. Єдине рішення - обвал гривні, і саме Маркарова, Рожкова, Смолій і Ко зробили цей процес неминучим.
Никто бюджет в позу не ставил, бюджетный дефицит 2% это поза по-вашему? Маркарова очень правильно для бюджета сделала, что заместила значительную часть валютного долга гривневым. При кризисе гривна в любом случае девальвирует и если бы отдавать надо было валюту, то доходность валютных бумаг с учётом девальвации была бы не 10% под которые размещались перед выборами, а все 40 в гривневом эквиваленте! А так наоборот, валютная доходность с учётом девальвации может упасть до 0 с нынешних 30%, а может и вообще стать отрицательной!
asti написав:Никто бюджет в позу не ставил, бюджетный дефицит 2% это поза по-вашему? Маркарова очень правильно для бюджета сделала, что заместила значительную часть валютного долга гривневым. При кризисе гривна в любом случае девальвирует и если бы отдавать надо было валюту, то доходность валютных бумаг с учётом девальвации была бы не 10% под которые размещались перед выборами, а все 40 в гривневом эквиваленте! А так наоборот, валютная доходность с учётом девальвации может упасть до 0 с нынешних 30%, а может и вообще стать отрицательной!
В 2014 теж думали, що досить девальвувати до 10-12 грн/долар, і все буде в шоколаді, а в реалі експорт впав вдвічі, а гривня в три рази. Тоді теж Яник збільшив долю гривневих боргів до 50%, і зараз такий план був, тільки не встигли. Металургія почала валитись ще восени, аграрії взимку, зараз довгоочікувана світова криза бабахне, і наш бюджет лише прискорить колапс, бо доходів буде все менше, навіть якщо девальвувати гривню, бо експорт впаде, а нових кредитів не буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.