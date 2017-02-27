зато в Ощад24 очень даже видно
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 15:22
зато в Ощад24 очень даже видно
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Додано: Пон 09 бер, 2020 15:23
Онлайн обмін в Ощад-24/7 почали 05.03.2020. З того часу курс на купівлю $ незмінно 25,10 грн/$, хоча є зноска, що курс може змінюватися.
Сам в Ощаді не купував, ще є питання комісій, та й в Альфі та Моно курси були привабливіші.
Додано: Пон 09 бер, 2020 15:25
Додано: Пон 09 бер, 2020 15:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
С учетом паники и бегства из ОВГЗ инвесторов, возможен ли кратковременный short squeeze с пиком под 50-70?
Додано: Пон 09 бер, 2020 15:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Помните тут часто сравнивалась гривна с египетским фунтом, что укрепляются нога в ногу, так вот второй сегодня развернулся и пошел вверх. Гривна завтра на межбанке покажет аналогичный старт ракеты.
Додано: Пон 09 бер, 2020 15:29
Додано: Пон 09 бер, 2020 15:36
полтос вполне реален, как новый стабильный уровень. вовремя загонов может и больше, +20%
p.s. на миняйле 25.5 "на себя"
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 09 бер, 2020 15:48, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 09 бер, 2020 15:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
" всем нужны деньги ! ... а на улице прекрасная весна " (с) Земфира
Додано: Пон 09 бер, 2020 15:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ой чую завтра МБ стартанет с 28 грн
жестяк
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