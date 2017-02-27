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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4145414641474148>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 352
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
32
выше 26
19%
68
Всього голосів : 352
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:22

  reef написав:
  kluychkooleg написав:В Ощаде онлайн 25,10 уже.

Что-то на табличке онлайн-обмена такого не видно.

зато в Ощад24 очень даже видно
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:23

  reef написав:
  kluychkooleg написав:В Ощаде онлайн 25,10 уже.

Что-то на табличке онлайн-обмена такого не видно.

Онлайн обмін в Ощад-24/7 почали 05.03.2020. З того часу курс на купівлю $ незмінно 25,10 грн/$, хоча є зноска, що курс може змінюватися.
Сам в Ощаді не купував, ще є питання комісій, та й в Альфі та Моно курси були привабливіші.
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:23

25,05-26,05 Запорожье.
Завтра интересный день будет на Межбанке))
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:25

  pirat-d написав:25,05-26,05 Запорожье.
Завтра интересный день будет на Межбанке))

опт 25,30-26,00
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

С учетом паники и бегства из ОВГЗ инвесторов, возможен ли кратковременный short squeeze с пиком под 50-70?
brainchild
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Помните тут часто сравнивалась гривна с египетским фунтом, что укрепляются нога в ногу, так вот второй сегодня развернулся и пошел вверх. Гривна завтра на межбанке покажет аналогичный старт ракеты.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:29

  brainchild написав:С учетом паники и бегства из ОВГЗ инвесторов, возможен ли кратковременный short squeeze с пиком под 50-70?


не, так высоко - наврядли
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:36

  Vitalych-new написав:
  brainchild написав:С учетом паники и бегства из ОВГЗ инвесторов, возможен ли кратковременный short squeeze с пиком под 50-70?


не, так высоко - наврядли

полтос вполне реален, как новый стабильный уровень. вовремя загонов может и больше, +20%

p.s. на миняйле 25.5 "на себя"
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 09 бер, 2020 15:48, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

" всем нужны деньги ! ... а на улице прекрасная весна " (с) Земфира
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ой чую завтра МБ стартанет с 28 грн
жестяк
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