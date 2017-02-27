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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 15:50
Доу со старта -7.7%
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 15:51
Moneta написав:
Доу со старта -7.3%
Уже остановили торги
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Додано: Пон 09 бер, 2020 15:52
kopetanAmeriga написав: kluychkooleg написав: kopetanAmeriga написав:
В алле 24.75/25.10.
Прям тока что покупал.
Сколько Алла берет за содержание карт?
Мне в свое время очень не понравилолась их смена правил на лету.
Берет 100 грн/мес. Но если выполнять условия (250к грн на счетах либо 12 покупок определлой суммы) то бесплатно.
вообще то ценник старует от 10 грн в месяц.
если на депо запулить 20К грн то бесплатно.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 15:54
vladimir07 написав:
kluychkooleg написав:
Вот на этом я в свое время в Алле и попался.
Тихонько поменяли правила.
В Альфе при покупке онлайн посредством приложения под Андроид купленная валюта отображается на FastCard .
Потом снятие в кассе с этой Fastcard с комиссией ?
два раза в месяц бесплатно и анлимитед.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 15:54
investing.com опять накрылся. слишком много видимо просмотров. движуха сегодня однако
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Додано: Пон 09 бер, 2020 15:55
vladus17 написав:
investing.com опять накрылся. слишком много видимо просмотров. движуха сегодня однако
не каждый день люди становятся банкротами)
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Додано: Пон 09 бер, 2020 15:57
undeadserf написав:
Сам в Ощаді не купував, ще є питання комісій, та й в Альфі та Моно курси були привабливіші.
Альфа продає 1$ за 25.1 грн.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Пон 09 бер, 2020 16:02
Что бы кто не говорил, но видна зримая взаимосвязь между рублем и гривной.
Так что если начал обесцениваться рубль, у держателей гривневых запасов есть еще 3-4 часа на принятие правильных решений.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Пон 09 бер, 2020 16:04
Ой+ написав:Альфа продає 1$ за 25.1 грн.
Що значить гонорові дівчата - тримаються до останнього, у Валі 25.15, в Алли 25. 1.)
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Додано: Пон 09 бер, 2020 16:05
freeze написав:
Что бы кто не говорил, но видна зримая взаимосвязь между рублем и гривной.
Так что если начал обесцениваться рубль, у держателей гривневых запасов есть еще 3-4 часа на принятие правильных решений.
А вы много знаете гривнодержателей с гривной под матрасом? Они все на "высокодоходных" грндепо. Дед Яша напугал что в конце года по 5% будут, что надо спешить
. Им лучше новости не читать до конца депо. А по-сути за следующую неделю их годовая прибыль улетит в трубу
Востаннє редагувалось Moneta
в Пон 09 бер, 2020 16:08, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Moneta
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