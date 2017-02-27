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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41464147414841494150 ... 4153>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 353
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
32
выше 26
20%
69
Всього голосів : 353
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:50

Доу со старта -7.7%
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:51

  Moneta написав:Доу со старта -7.3%


Уже остановили торги
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:52

  kopetanAmeriga написав:
  kluychkooleg написав:
  kopetanAmeriga написав:В алле 24.75/25.10.
Прям тока что покупал.


Сколько Алла берет за содержание карт?
Мне в свое время очень не понравилолась их смена правил на лету.

Берет 100 грн/мес. Но если выполнять условия (250к грн на счетах либо 12 покупок определлой суммы) то бесплатно.


вообще то ценник старует от 10 грн в месяц.
если на депо запулить 20К грн то бесплатно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:54

  vladimir07 написав:
  kluychkooleg написав:Вот на этом я в свое время в Алле и попался.
Тихонько поменяли правила.


В Альфе при покупке онлайн посредством приложения под Андроид купленная валюта отображается на FastCard .
Потом снятие в кассе с этой Fastcard с комиссией ?


два раза в месяц бесплатно и анлимитед.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:54

investing.com опять накрылся. слишком много видимо просмотров. движуха сегодня однако :D
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:55

  vladus17 написав:investing.com опять накрылся. слишком много видимо просмотров. движуха сегодня однако :D

не каждый день люди становятся банкротами)
PS4
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  undeadserf написав:Сам в Ощаді не купував, ще є питання комісій, та й в Альфі та Моно курси були привабливіші.


Альфа продає 1$ за 25.1 грн.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:02

Что бы кто не говорил, но видна зримая взаимосвязь между рублем и гривной.
Так что если начал обесцениваться рубль, у держателей гривневых запасов есть еще 3-4 часа на принятие правильных решений. :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ой+ написав:Альфа продає 1$ за 25.1 грн.

Що значить гонорові дівчата - тримаються до останнього, у Валі 25.15, в Алли 25. 1.)
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:05

  freeze написав:Что бы кто не говорил, но видна зримая взаимосвязь между рублем и гривной.
Так что если начал обесцениваться рубль, у держателей гривневых запасов есть еще 3-4 часа на принятие правильных решений. :mrgreen:


А вы много знаете гривнодержателей с гривной под матрасом? Они все на "высокодоходных" грндепо. Дед Яша напугал что в конце года по 5% будут, что надо спешить :mrgreen: . Им лучше новости не читать до конца депо. А по-сути за следующую неделю их годовая прибыль улетит в трубу :roll:
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 09 бер, 2020 16:08, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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