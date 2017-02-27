freeze написав:Что бы кто не говорил, но видна зримая взаимосвязь между рублем и гривной. Так что если начал обесцениваться рубль, у держателей гривневых запасов есть еще 3-4 часа на принятие правильных решений.
А вы много знаете гривнодержателей с гривной под матрасом? Они все на "высокодоходных" грндепо. Дед Яша напугал что в конце года по 5% будут, что надо спешить . Им лучше новости не читать до конца депо. А по-сути за следующую неделю их годовая прибыль улетит в трубу
Зловив мужик золоту рибку. Вона каже: - Ти маєш три бажання, але в твого сусіда буде в два рази більше! Мужик каже: - Хочу машину! Іномарку. Рибка виконала це бажання і в мужика з'явилась іномарка , а в сусіда дві. Мужик знову загадує бажаня: - Хочу жінку фотомодель! Рибка виконала і це бажання, і в сусіда появилося дві жінки-фотомоделі. Мужик розізлився і каже рибці: - Виколи мені одне око! Рибка виколила мужикові одне око...
анекдот в тему дня
Востаннє редагувалось yama в Пон 09 бер, 2020 16:13, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:Саудиты завалили СССР. Это не первая ценовая война в которой они побеждали. У них как бы школа (традиции) поведения на рынке нефти.
Бюджет СА сводится без дефицита при цене нефти где-то в $84, в РФ - $42. В СА бюджет 2020 при дефиците 6,4% ВВП заложена нефть по $58.
Очень интересно.Себестоимость добычи нефти в Саудовской Аравии значительно ниже,чем в раше https://neftok.ru/dobycha-razvedka/sebe ... nefti.html,армии и расходы на содержание инфраструктуры несопоставимы,морозов и сумасшедшей логистики нет,а бюжетный дефицит в СА уже ниже 58 долларов?Любопытно будет посмотреть,кто кого придушит:)
freeze написав:Что бы кто не говорил, но видна зримая взаимосвязь между рублем и гривной. Так что если начал обесцениваться рубль, у держателей гривневых запасов есть еще 3-4 часа на принятие правильных решений.
Так може то російський бізнес, якого тут досить багато, не спить)) Банки взагалі щось байдужі до валюти , бо курс покупки практично на місці, а продають із задоволенням по 25.1-25.5. Чи може вирішили допомогти НБУ й експортерам завтра по кращим курсам злитися?
all27 написав:как игра с нефтью может затронуть гривню?
Главное что цены на АЗС не упадут))))
якщо це зрадофільський жарт, то ок а якщо серйозно, то реакція цін на АЗС буде, але папізже при ціні нафти типу WTI 23 бакси за барель, а також бензину в США нижче 40 центів (в середньому по світу нижче 50 центів), ... яка буде у нас ціна і при якому курсові грн. можете завангувати
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
goldfinger написав:а бюжетный дефицит в СА уже ниже 58 долларов?Любопытно будет посмотреть,кто кого придушит:)
Ужмутся немного саудиты. Сами подумайте, населения в 6 раз меньше, чем в РФ, а бюджетный дефицит выше? Затянут пояса, вместо покупки новых феррари каждый саудит пересядет на порше, ничего с ними не станет.
all27 написав:как игра с нефтью может затронуть гривню?
Главное что цены на АЗС не упадут))))
якщо це зрадофільський жарт, то ок а якщо серйозно, то реакція цін на АЗС буде, але папізже при ціні нафти типу WTI 23 бакси за барель, а також бензину в США нижче 40 центів (в середньому по світу нижче 50 центів), ... яка буде у нас ціна і при якому курсові грн. можете завангувати
вангую 1 літр 95-ого на ОККО чи ВОГ в роздріб буде коштувати $ 1,1-1,2 а на курс гривні самі перемножите .
Чому ? бо більшість бензину у нас імпортного і купується він не за гривні, а за долари
Востаннє редагувалось yama в Пон 09 бер, 2020 16:27, всього редагувалось 1 раз.
На прошлой неделе состоялось заседание ОПЕК+. На нем, как широко ожидалось, участники коалиции должны были согласовать дополнительное сокращение добычи нефти еще на 1.5 млн б/д. Незадолго до этого IHS Market спрогнозировала, что в первом квартале этого года мировой спрос на нефть сократится на 3.8 млн б/д г/г, что станет рекордным значением за всю историю.
Несмотря на это Россия, ключевой партнер Картеля, отказалась пойти на дополнительное сокращение добычи. Причем, свою позицию Москва озвучила еще в феврале, когда ОПЕК только запустила эту идею.
В пятницу Россия окончательно отказалась идти на компромисс, и цены на нефть в тот же день рухнули примерно на 10%. Широко ожидалось, что Москва продолжит взаимодействие с остальными участники ОПЕК+, так как альтернативный вариант казался намного хуже. Так о чем же думала Россия? http://www.profinance.ru/news/2020/03/0 ... -opek.html
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.