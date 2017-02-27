Додано: Пон 09 бер, 2020 16:24

На прошлой неделе состоялось заседание ОПЕК+. На нем, как широко ожидалось, участники коалиции должны были согласовать дополнительное сокращение добычи нефти еще на 1.5 млн б/д. Незадолго до этого IHS Market спрогнозировала, что в первом квартале этого года мировой спрос на нефть сократится на 3.8 млн б/д г/г, что станет рекордным значением за всю историю.Несмотря на это Россия, ключевой партнер Картеля, отказалась пойти на дополнительное сокращение добычи. Причем, свою позицию Москва озвучила еще в феврале, когда ОПЕК только запустила эту идею.В пятницу Россия окончательно отказалась идти на компромисс, и цены на нефть в тот же день рухнули примерно на 10%. Широко ожидалось, что Москва продолжит взаимодействие с остальными участники ОПЕК+, так как альтернативный вариант казался намного хуже. Так о чем же думала Россия?