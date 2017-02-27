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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41474148414941504151 ... 4153>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 353
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
32
выше 26
20%
69
Всього голосів : 353
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:07

  PS4 написав:
  vladus17 написав:investing.com опять накрылся. слишком много видимо просмотров. движуха сегодня однако :D

не каждый день люди становятся банкротами)

И тут я еще своих 5 копеек 100 раз в день проверяю :mrgreen:
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:09

  Moneta написав:
  freeze написав:Что бы кто не говорил, но видна зримая взаимосвязь между рублем и гривной.
Так что если начал обесцениваться рубль, у держателей гривневых запасов есть еще 3-4 часа на принятие правильных решений. :mrgreen:


А вы много знаете гривнодержателей с гривной под матрасом? Они все на "высокодоходных" грндепо. Дед Яша напугал что в конце года по 5% будут, что надо спешить :mrgreen: . Им лучше новости не читать до конца депо. А по-сути за следующую неделю их годовая прибыль улетит в трубу :roll:

курс точно упадет на более чем 15% ? к 28+ ?
вот кстати ссылки где смотреть
брент
http://www.profinance.ru/charts/2017-05 ... IjMSMwIyMj
рубль
http://www.profinance.ru/charts/2017-05 ... IjNCMwIyMj

Зловив мужик золоту рибку. Вона каже:
- Ти маєш три бажання, але в твого сусіда буде в два рази більше!
Мужик каже:
- Хочу машину! Іномарку. Рибка виконала це бажання і в мужика з'явилась іномарка , а в сусіда дві. Мужик знову загадує бажаня:
- Хочу жінку фотомодель! Рибка виконала і це бажання, і в сусіда появилося дві жінки-фотомоделі. Мужик розізлився і каже рибці:
- Виколи мені одне око! Рибка виколила мужикові одне око...
анекдот в тему дня
Востаннє редагувалось yama в Пон 09 бер, 2020 16:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:10

  tumos написав:
  UA написав:Саудиты завалили СССР. Это не первая ценовая война в которой они побеждали. У них как бы школа (традиции) поведения на рынке нефти.


Бюджет СА сводится без дефицита при цене нефти где-то в $84, в РФ - $42.
В СА бюджет 2020 при дефиците 6,4% ВВП заложена нефть по $58.

Очень интересно.Себестоимость добычи нефти в Саудовской Аравии значительно ниже,чем в раше https://neftok.ru/dobycha-razvedka/sebe ... nefti.html,армии и расходы на содержание инфраструктуры несопоставимы,морозов и сумасшедшей логистики нет,а бюжетный дефицит в СА уже ниже 58 долларов?Любопытно будет посмотреть,кто кого придушит:)
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

freeze написав:Что бы кто не говорил, но видна зримая взаимосвязь между рублем и гривной.
Так что если начал обесцениваться рубль, у держателей гривневых запасов есть еще 3-4 часа на принятие правильных решений. :mrgreen:
Так може то російський бізнес, якого тут досить багато, не спить)) Банки взагалі щось байдужі до валюти , бо курс покупки практично на місці, а продають із задоволенням по 25.1-25.5. Чи може вирішили допомогти НБУ й експортерам завтра по кращим курсам злитися?
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:14

  zzzzzz написав:
  all27 написав:как игра с нефтью может затронуть гривню?


Главное что цены на АЗС не упадут))))

якщо це зрадофільський жарт, то ок :roll:
а якщо серйозно, то реакція цін на АЗС буде, але папізже 8) при ціні нафти типу WTI 23 бакси за барель, а також бензину в США нижче 40 центів (в середньому по світу нижче 50 центів), ... яка буде у нас ціна і при якому курсові грн. можете завангувати :wink:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:18

  goldfinger написав:а бюжетный дефицит в СА уже ниже 58 долларов?Любопытно будет посмотреть,кто кого придушит:)

Ужмутся немного саудиты. Сами подумайте, населения в 6 раз меньше, чем в РФ, а бюджетный дефицит выше? Затянут пояса, вместо покупки новых феррари каждый саудит пересядет на порше, ничего с ними не станет.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:19

  TylerTruman_ написав:
  zzzzzz написав:
  all27 написав:как игра с нефтью может затронуть гривню?


Главное что цены на АЗС не упадут))))

якщо це зрадофільський жарт, то ок :roll:
а якщо серйозно, то реакція цін на АЗС буде, але папізже 8) при ціні нафти типу WTI 23 бакси за барель, а також бензину в США нижче 40 центів (в середньому по світу нижче 50 центів), ... яка буде у нас ціна і при якому курсові грн. можете завангувати :wink:

вангую 1 літр 95-ого на ОККО чи ВОГ в роздріб буде коштувати $ 1,1-1,2
а на курс гривні самі перемножите .

Чому ? бо більшість бензину у нас імпортного і купується він не за гривні, а за долари
Востаннє редагувалось yama в Пон 09 бер, 2020 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

приват поменял на глазах - было 24.8/25.51 стало 24.9/25.77.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:24

Так о чем же думала Россия?

На прошлой неделе состоялось заседание ОПЕК+. На нем, как широко ожидалось, участники коалиции должны были согласовать дополнительное сокращение добычи нефти еще на 1.5 млн б/д. Незадолго до этого IHS Market спрогнозировала, что в первом квартале этого года мировой спрос на нефть сократится на 3.8 млн б/д г/г, что станет рекордным значением за всю историю.

Несмотря на это Россия, ключевой партнер Картеля, отказалась пойти на дополнительное сокращение добычи. Причем, свою позицию Москва озвучила еще в феврале, когда ОПЕК только запустила эту идею.

В пятницу Россия окончательно отказалась идти на компромисс, и цены на нефть в тот же день рухнули примерно на 10%. Широко ожидалось, что Москва продолжит взаимодействие с остальными участники ОПЕК+, так как альтернативный вариант казался намного хуже. Так о чем же думала Россия?
http://www.profinance.ru/news/2020/03/0 ... -opek.html
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:25

Завтра в районе обеда можно будет немного слить , что бы потом откупиться когда откат пойдет. Я так мыслю. Сейчас на панике выросли, ничего больше.
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