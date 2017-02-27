goldfinger написав:а бюжетный дефицит в СА уже ниже 58 долларов?Любопытно будет посмотреть,кто кого придушит:)
Ужмутся немного саудиты. Сами подумайте, населения в 6 раз меньше, чем в РФ, а бюджетный дефицит выше? Затянут пояса, вместо покупки новых феррари каждый саудит пересядет на порше, ничего с ними не станет.
меня обвиняют в оверквотинге или чем то подобном, но каждое мое сообщение на другую тему , вдруг человек захочет плюсануть одно, а второе ему не понравиться тут все плюсозависимы. Степан Геннадьевич Демура давно трубил про нефть от $ 7 до 15-20 , так же он всегда говорил что Саудовская Аравия и США союзники. Так вот исходя из этого США согласно конспирологии перешли от слов к делу и начали топить сначала Китай ( вирусом или фейком вируса не важно) потом РФ как своих хоть и довольно слабых но оппонентов Нас конечно немного заденет , но не сильно, ведь при штурмах некоторые заложники все-таки погибают и какой-то % гибели заложников неизбежный , ну и штурмующих тоже - но главное исход ( результат) - заложники свободны, террористы повержены.
asti написав:Правительство не Украину поставило в позу, а покупателей ОВГЗ. Маркарова всё правильно сделала, теперь не Минфин будет думать, где доллары брать по конскому курсу, а нерезы!
Они думали брать из ЗВР, а тут нежданчик - соросят тютю. и прорвало говно по трубах, про резкий тормоз реформ в Украине через прикормленных "уважаемых" аналитиков. мировая коррупция как она есть. не исключено, что в этих овгз сидели функционеры того же МВФ.
Плюс ещё большая нефтежоппа подкатила с коронокризисом в обнимку,в результате чего финансовые гении начнут толпиться на выходе ещё быстрее.Они рассчитывали или им рассказали,что "по Дерибасовской гуляют постепенно" и сначала слиться на сладком курсе и зайти в папиры получилось,только вот вдруг откуда ни возьмись стадо черных гусей крыльями машет,нда.
asti написав:Правительство не Украину поставило в позу, а покупателей ОВГЗ. Маркарова всё правильно сделала, теперь не Минфин будет думать, где доллары брать по конскому курсу, а нерезы!
Ага. Воно бюджет в позу поставило, якому треба буде кредити віддавати і пенсії платити, а нових займів не буде, чи під шалені відсотки. Єдине рішення - обвал гривні, і саме Маркарова, Рожкова, Смолій і Ко зробили цей процес неминучим.
yama написав: Степан Геннадьевич Демура давно трубил про нефть от $ 7 до 15-20 , так же он всегда говорил что Саудовская Аравия и США союзники. Так вот исходя из этого США согласно конспирологии перешли от слов к делу и начали топить сначала Китай ( вирусом или фейком вируса не важно) потом РФ как своих хоть и довольно слабых но оппонентов Нас конечно немного заденет , но не сильно, ведь при штурмах некоторые заложники все-таки погибают и какой-то % гибели заложников неизбежный , ну и штурмующих тоже - но главное исход ( результат) - заложники свободны, террористы повержены.
Даже если нефть будет по 20 баксов, то сколько тогда будет стоить природный газ? Учитывая то с каким упорством американцы проталкивают на рынок свой LNG и его себестоимость, врядли они допустят такое падение цены, надавить на саудитов им США может очень легко.