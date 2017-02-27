Додано: Пон 09 бер, 2020 16:26

Zebra написав: goldfinger написав: а бюжетный дефицит в СА уже ниже 58 долларов?Любопытно будет посмотреть,кто кого придушит:) а бюжетный дефицит в СА уже ниже 58 долларов?Любопытно будет посмотреть,кто кого придушит:)

Ужмутся немного саудиты. Сами подумайте, населения в 6 раз меньше, чем в РФ, а бюджетный дефицит выше? Затянут пояса, вместо покупки новых феррари каждый саудит пересядет на порше, ничего с ними не станет. Ужмутся немного саудиты. Сами подумайте, населения в 6 раз меньше, чем в РФ, а бюджетный дефицит выше? Затянут пояса, вместо покупки новых феррари каждый саудит пересядет на порше, ничего с ними не станет.

меня обвиняют в оверквотинге или чем то подобном, но каждое мое сообщение на другую тему , вдруг человек захочет плюсануть одно, а второе ему не понравитьсятут все плюсозависимы.Степан Геннадьевич Демура давно трубил про нефть от $ 7 до 15-20 , так же он всегда говорил что Саудовская Аравия и США союзники.Так вот исходя из этого США согласно конспирологии перешли от слов к делу и начали топить сначала Китай ( вирусом или фейком вируса не важно) потом РФкак своих хоть и довольно слабых но оппонентовНас конечно немного заденет , но не сильно, ведь при штурмах некоторые заложники все-таки погибают и какой-то % гибели заложников неизбежный , ну и штурмующих тоже - но главное исход ( результат) - заложники свободны, террористы повержены.