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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 414841494150415141524153>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 353
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
32
выше 26
20%
69
Всього голосів : 353
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:26

  Zebra написав:
  goldfinger написав:а бюжетный дефицит в СА уже ниже 58 долларов?Любопытно будет посмотреть,кто кого придушит:)

Ужмутся немного саудиты. Сами подумайте, населения в 6 раз меньше, чем в РФ, а бюджетный дефицит выше? Затянут пояса, вместо покупки новых феррари каждый саудит пересядет на порше, ничего с ними не станет.

меня обвиняют в оверквотинге или чем то подобном, но каждое мое сообщение на другую тему , вдруг человек захочет плюсануть одно, а второе ему не понравиться :) тут все плюсозависимы.
Степан Геннадьевич Демура давно трубил про нефть от $ 7 до 15-20 , так же он всегда говорил что Саудовская Аравия и США союзники.
Так вот исходя из этого США согласно конспирологии перешли от слов к делу и начали топить сначала Китай ( вирусом или фейком вируса не важно) потом РФ
как своих хоть и довольно слабых но оппонентов :wink:
Нас конечно немного заденет , но не сильно, ведь при штурмах некоторые заложники все-таки погибают и какой-то % гибели заложников неизбежный , ну и штурмующих тоже - но главное исход ( результат) - заложники свободны, террористы повержены.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Гасити будуть це точно, наприклад з самого ранку 100 ливанути...
twin
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:33

  twin написав:Гасити будуть це точно, наприклад з самого ранку 100 ливанути...


Смотря какую задачу Смолию поставили из офиса президента, мы ж не в курсе, может гасить будут, но чуть попозже :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:34

  yama написав:Чому ? бо більшість бензину у нас імпортного і купується він не за гривні, а за долари


но у нас 40% цены бензина - это НДС+акциз в гривне. Правда акциз на бензин к евро привязан.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:37

  freeze написав:
  twin написав:Гасити будуть це точно, наприклад з самого ранку 100 ливанути...


Смотря какую задачу Смолию поставили из офиса президента, мы ж не в курсе, может гасить будут, но чуть попозже :mrgreen:


тут самого Смолия гасить собрались :mrgreen:

ему будет не до гривні
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:40

Миняйло

На Миняйло спред сузился : 25.50(25.55) - 25.75
Получается идет торговля в обе стороны.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:40

  Moneta написав:
  asti написав:Правительство не Украину поставило в позу, а покупателей ОВГЗ. Маркарова всё правильно сделала, теперь не Минфин будет думать, где доллары брать по конскому курсу, а нерезы!


Они думали брать из ЗВР, а тут нежданчик - соросят тютю. и прорвало говно по трубах, про резкий тормоз реформ в Украине через прикормленных "уважаемых" аналитиков. мировая коррупция как она есть. не исключено, что в этих овгз сидели функционеры того же МВФ.

Плюс ещё большая нефтежоппа подкатила с коронокризисом в обнимку,в результате чего финансовые гении начнут толпиться на выходе ещё быстрее.Они рассчитывали или им рассказали,что "по Дерибасовской гуляют постепенно" и сначала слиться на сладком курсе и зайти в папиры получилось,только вот вдруг откуда ни возьмись стадо черных гусей крыльями машет,нда.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:43

  lapay написав:
  asti написав:Правительство не Украину поставило в позу, а покупателей ОВГЗ. Маркарова всё правильно сделала, теперь не Минфин будет думать, где доллары брать по конскому курсу, а нерезы!

Ага. Воно бюджет в позу поставило, якому треба буде кредити віддавати і пенсії платити, а нових займів не буде, чи під шалені відсотки. Єдине рішення - обвал гривні, і саме Маркарова, Рожкова, Смолій і Ко зробили цей процес неминучим.

Зробили його разом.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:44

  yama написав: Степан Геннадьевич Демура давно трубил про нефть от $ 7 до 15-20 , так же он всегда говорил что Саудовская Аравия и США союзники.
Так вот исходя из этого США согласно конспирологии перешли от слов к делу и начали топить сначала Китай ( вирусом или фейком вируса не важно) потом РФ
как своих хоть и довольно слабых но оппонентов :wink:
Нас конечно немного заденет , но не сильно, ведь при штурмах некоторые заложники все-таки погибают и какой-то % гибели заложников неизбежный , ну и штурмующих тоже - но главное исход ( результат) - заложники свободны, террористы повержены.


Даже если нефть будет по 20 баксов, то сколько тогда будет стоить природный газ? Учитывая то с каким упорством американцы проталкивают на рынок свой LNG и его себестоимость, врядли они допустят такое падение цены, надавить на саудитов им США может очень легко.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:51

Минулого тижня НБУ продав на міжбанку 307 мільйонів доларів
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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