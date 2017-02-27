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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41494150415141524153>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 353
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
45
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
32
выше 26
20%
69
Всього голосів : 353
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:52

Миняйло нащупал уровень 25,55 / 25,75

Может к вечеру на пару копеек просядет.

Интересно как банки завтра наличны курсы будут с утра рисовать.

Наверно будет спред по гривне и более.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:54

  ruvex написав:
  orest написав:Я дико перепрошую, при Рябошапці була боротьба з корупцією??? Що я пропустив? :shock: Чи може антикорупційний суд хоч один вирок виніс? А ще питання, хто Рябошапці по справжньому, не на камери для долярчиків, дав вказівку боротися з корупцією, чи ще з якимись серйозними системними хронічними злочинами?

Да какая может быть реальная борьба с коррупцией, когда на уровне инстинкта заложено у каждого 2,5-ного индивидуума в стране, по всем отправным пунктам от роддома и до кладбища идти со взяткой и чем выше идут, тем весомее торба?

Тут більш підходить те, що кого не постав на ту посаду, результат буде один і той!
Як там казала героїня Аліси Фрейндліх герою Андрія Мягкова на його похвальбу, що він хабарів не бере... «Ека, нєвідаль, вот єслі б вам давалі, а ви нє бралі...»
Народ не вдоволений лише тим, що не він там знаходиться, а хтось інший, причому незаслужено!
В системі координат чесної влади у нас немає жодного чесного чиновника чи силовика! Він просто там не може бути! Це як поселити людину в безкисневий простір, наприклад, на Марс! Миттєва смерть! А тут миттєве відторгнення! Я навіть не уявляю як зломати таку систему! Себе вона не змінить точно!
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:55

  Pupsik написав:
  Vitalych-new написав:Brent 33 с копейками
Евро выше 1,14
пристёгиваемся


а нам то чого застібатися :? ні нафту, ні Євро ми не експортуємо


100 пудово. На предыдущих обвалах нефти у на не наблюдалось синхронизации с падением рубля. Только паника и олени может всколыхнуть грн. Дешевые энергоресурсы для нашей энергозатратной экономики только в плюс - это даже подстегнуть наш экспорт может за счет удешевления энергоносителей.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:57

  zzzzzz написав:Миняйло нащупал уровень 25,55 / 25,75

Может к вечеру на пару копеек просядет.

Интересно как банки завтра наличны курсы будут с утра рисовать.

Наверно будет спред по гривне и более.

Покупка 25
Продажа 30
Завтра в банках начнется месячник гривнодеполюдей.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:58

  Moneta написав:
  freeze написав:Что бы кто не говорил, но видна зримая взаимосвязь между рублем и гривной.
Так что если начал обесцениваться рубль, у держателей гривневых запасов есть еще 3-4 часа на принятие правильных решений. :mrgreen:


А вы много знаете гривнодержателей с гривной под матрасом? Они все на "высокодоходных" грндепо. Дед Яша напугал что в конце года по 5% будут, что надо спешить :mrgreen: . Им лучше новости не читать до конца депо. А по-сути за следующую неделю их годовая прибыль улетит в трубу :roll:

Никогда не верьте местным туземцам и папуасам,загоняющим во вложения в их кокосы,которые "будут только дорожать".Они действительно оказываются очень дорогими.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:59

  antikkristall написав:Даже если нефть будет по 20 баксов, то сколько тогда будет стоить природный газ? Учитывая то с каким упорством американцы проталкивают на рынок свой LNG и его себестоимость, врядли они допустят такое падение цены, надавить на саудитов им США может очень легко.


Трамп с утра проснулся, включил телевизор, и ругнулся в Твиттере ))) Кляты москали, саудиты, Обама, fake news демократов и вирус )))

Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop!
Dow down ~1,900 points. Trading halted for the 1st time since '97. Really? Nice job Don. Obama handed you an 8-year rally and you treated it like a NJ casino.
Market is in hysteria because there is no confidence in his ability to manage a true crisis. He creates uncertainty wherever he goes. The market is in freefall because it is just now realizing that their is no trump parachute to keep them from hitting the bottom.
It’s not even his fault. Market is in hysteria due to a virus.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 17:05

  Qwerty написав:
  ruvex написав:
  orest написав: Я навіть не уявляю як зломати таку систему! Себе вона не змінить точно!


В целом это проходили в других странах, только лет 400 назад. Нужна некая критическая ситуация… например, эпидемия или война, которая выкашивала население, это приводило к тому, собирать с людей просто становилось нечего (читай налоги, коррупция) и как следствие, элиты получали страшный и ожесточенный отпор на местах. В итоге появлялся некий новый баланс через общественный договор между народом и элитами (властью). Очень хорошо описано в книге «Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными».
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 17:07

  freeze написав:
  twin написав:Гасити будуть це точно, наприклад з самого ранку 100 ливанути...


Смотря какую задачу Смолию поставили из офиса президента, мы ж не в курсе, может гасить будут, но чуть попозже :mrgreen:

Уж беня с рыжим точно в пожарники не нанимались.Наоборот,им бы огоньку побольше,а правительственный пожарный рассчет сейчас как раз ихний, патамушо они сделали 73+25% разом.Разве что НБУ внемлет воплям бумагодержателей,вопрос насколько его хватит.
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Запорожье, в районе Малого, минут 40 назад:
Зображення
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 17:10

Минфин будет только рад курсу 27 или 28.

Это же наша стратегия, рост за счет ослабления валюты.
Живите своим умом!
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