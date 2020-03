Додано: Пон 09 бер, 2020 16:59

antikkristall написав: Даже если нефть будет по 20 баксов, то сколько тогда будет стоить природный газ? Учитывая то с каким упорством американцы проталкивают на рынок свой LNG и его себестоимость, врядли они допустят такое падение цены, надавить на саудитов им США может очень легко. Даже если нефть будет по 20 баксов, то сколько тогда будет стоить природный газ? Учитывая то с каким упорством американцы проталкивают на рынок свой LNG и его себестоимость, врядли они допустят такое падение цены, надавить на саудитов им США может очень легко.

Трамп с утра проснулся, включил телевизор, и ругнулся в Твиттере ))) Кляты москали, саудиты, Обама, fake news демократов и вирус )))Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop!Dow down ~1,900 points. Trading halted for the 1st time since '97. Really? Nice job Don. Obama handed you an 8-year rally and you treated it like a NJ casino.Market is in hysteria because there is no confidence in his ability to manage a true crisis. He creates uncertainty wherever he goes. The market is in freefall because it is just now realizing that their is no trump parachute to keep them from hitting the bottom.It’s not even his fault. Market is in hysteria due to a virus.