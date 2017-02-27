Миняйло нащупал уровень 25,55 / 25,75
Может к вечеру на пару копеек просядет.
Интересно как банки завтра наличны курсы будут с утра рисовать.
Наверно будет спред по гривне и более.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 16:52
Миняйло нащупал уровень 25,55 / 25,75
Может к вечеру на пару копеек просядет.
Интересно как банки завтра наличны курсы будут с утра рисовать.
Наверно будет спред по гривне и более.
Живите своим умом!
Додано: Пон 09 бер, 2020 16:54
Тут більш підходить те, що кого не постав на ту посаду, результат буде один і той!
Як там казала героїня Аліси Фрейндліх герою Андрія Мягкова на його похвальбу, що він хабарів не бере... «Ека, нєвідаль, вот єслі б вам давалі, а ви нє бралі...»
Народ не вдоволений лише тим, що не він там знаходиться, а хтось інший, причому незаслужено!
В системі координат чесної влади у нас немає жодного чесного чиновника чи силовика! Він просто там не може бути! Це як поселити людину в безкисневий простір, наприклад, на Марс! Миттєва смерть! А тут миттєве відторгнення! Я навіть не уявляю як зломати таку систему! Себе вона не змінить точно!
Додано: Пон 09 бер, 2020 16:55
100 пудово. На предыдущих обвалах нефти у на не наблюдалось синхронизации с падением рубля. Только паника и олени может всколыхнуть грн. Дешевые энергоресурсы для нашей энергозатратной экономики только в плюс - это даже подстегнуть наш экспорт может за счет удешевления энергоносителей.
Додано: Пон 09 бер, 2020 16:57
Додано: Пон 09 бер, 2020 16:58
Никогда не верьте местным туземцам и папуасам,загоняющим во вложения в их кокосы,которые "будут только дорожать".Они действительно оказываются очень дорогими.
Додано: Пон 09 бер, 2020 16:59
Трамп с утра проснулся, включил телевизор, и ругнулся в Твиттере ))) Кляты москали, саудиты, Обама, fake news демократов и вирус )))
Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop!
Dow down ~1,900 points. Trading halted for the 1st time since '97. Really? Nice job Don. Obama handed you an 8-year rally and you treated it like a NJ casino.
Market is in hysteria because there is no confidence in his ability to manage a true crisis. He creates uncertainty wherever he goes. The market is in freefall because it is just now realizing that their is no trump parachute to keep them from hitting the bottom.
It’s not even his fault. Market is in hysteria due to a virus.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 09 бер, 2020 17:05
В целом это проходили в других странах, только лет 400 назад. Нужна некая критическая ситуация… например, эпидемия или война, которая выкашивала население, это приводило к тому, собирать с людей просто становилось нечего (читай налоги, коррупция) и как следствие, элиты получали страшный и ожесточенный отпор на местах. В итоге появлялся некий новый баланс через общественный договор между народом и элитами (властью). Очень хорошо описано в книге «Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными».
Додано: Пон 09 бер, 2020 17:07
Уж беня с рыжим точно в пожарники не нанимались.Наоборот,им бы огоньку побольше,а правительственный пожарный рассчет сейчас как раз ихний, патамушо они сделали 73+25% разом.Разве что НБУ внемлет воплям бумагодержателей,вопрос насколько его хватит.
Додано: Пон 09 бер, 2020 17:09
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 09 бер, 2020 17:10
Минфин будет только рад курсу 27 или 28.
Это же наша стратегия, рост за счет ослабления валюты.
Живите своим умом!
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