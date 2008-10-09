antikkristall написав:Даже если нефть будет по 20 баксов, то сколько тогда будет стоить природный газ? Учитывая то с каким упорством американцы проталкивают на рынок свой LNG и его себестоимость, врядли они допустят такое падение цены, надавить на саудитов им США может очень легко.
с газом еще веселей - это побочный продукт добычи сланцевой нефти ( считайте он бесплатный ) . выше кто-то уже говорил что риски добычи сланцевой нефти хеджированы , добавлю что сама добыча сланцевой нефти очень дешевая год назад :
Себестоимость добычи сланцевой нефти в Пермском нефтегазоносном бассейне США может снизиться до $ 15 за баррель — до уровня крупных месторождений на Ближнем Востоке. Как заявила агентству Bloomberg глава подразделения Exxon Mobil Столе Йервик, затраты на разработку, эксплуатацию и приобретение земли будут «в районе $ 15 за баррель».
Сланцевая революция сделала Пермский край крупнейшим в мире сланцевым месторождением, добыча которого превысила 4 млн баррелей в сутки — почти столько же добывает Ирак, второй по величине член ОПЕК. По словам Йервика, эти объемы, скорее всего, удвоятся к 2025 году. Exxon планирует разместить в Пермском бассейне 55 буровых установок в 2019 году, что является наибольшим показателем среди всех компаний, осуществляющих бурение. К 2024 году Exxon намерен добывать здесь около 1 млн баррелей в сутки, увеличив в пять раз свой нынешний уровень добычи.
даже по самым пеcсиместическим прогнозам не выше $30
Сколько стоит сланцевая нефть
Однозначного ответа на вопрос, сколько стоит добыча нефти из сланцевых и других плотных пород, нет. Такой вывод следует из исследования North American Resource Value канадской консалтинговой фирмы Rodgers Oil&Gas Consulting и подкрепляется большой гаммой различных оценок, которые встречаются в публикациях. Причина связана с тем, что себестоимость добычи и прибыльность проекта определяются большим количеством факторов: начальными извлекаемыми ресурсами, производительностью скважины, районом добычи, налогами и т.п. В среднем для 15 основных плеев в США себестоимость добычи сланцевой нефти составляет $30/барр, в Канаде — $35/барр. С учетом налогов цена безубыточности оценивается в $63/барр в среднем в США и $54/барр в Канаде. Разница связана с различиями трех основных параметров, влияющих на экономические показатели: в США средняя скважина вдвое глубже, конечное извлечение нефти из скважины втрое больше, налоги выше, чем в Канаде.
это даже не углубляясь в google.com сходу две первых ссылки А вот и описание "новых " технологий плазменного разрыва
"Сланцевая революция: второе дыхание" Обновлено: Ноябрь 01, 2015 Автор: Роман Рукомеда, эксперт по энергетическим вопросам
antikkristall написав:Даже если нефть будет по 20 баксов, то сколько тогда будет стоить природный газ? Учитывая то с каким упорством американцы проталкивают на рынок свой LNG и его себестоимость, врядли они допустят такое падение цены, надавить на саудитов им США может очень легко.
Трамп с утра проснулся, включил телевизор, и ругнулся в Твиттере ))) Кляты москали, саудиты, Обама, fake news демократов и вирус )))
Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop! Dow down ~1,900 points. Trading halted for the 1st time since '97. Really? Nice job Don. Obama handed you an 8-year rally and you treated it like a NJ casino. Market is in hysteria because there is no confidence in his ability to manage a true crisis. He creates uncertainty wherever he goes. The market is in freefall because it is just now realizing that their is no trump parachute to keep them from hitting the bottom. It’s not even his fault. Market is in hysteria due to a virus.
зараз актуально, чи завдадуть у Трампа удар по ведмежатніку переходом до нульової (чи негативної) ставки попереду вибори, обвал фондового треба зупинити ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані