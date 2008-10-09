Додано: Пон 09 бер, 2020 17:10

Крупнейшие нефтяные компании за сутки потеряли от 10 до 20% стоимости. Total упала на 13%, "Шеврон" и "Эксон-Мобил" на 14%, "Бритиш Петролеум" за сутки обвалилась на 21%.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.