Додано: Пон 09 бер, 2020 18:01

Не поспішайте "радіти" за Росію через падіння ціни на нафту. Уже завтра вона не розвалиться.Треба розуміти, що цей процес був ініційований самою Росією і освячений Путіним. Рішення Саудівської Аравій збільшити видобуток нафти – це реакція на дії Росії.Чому ж сама Росія пішла на крок (відмова в рамках ОПЕК+ зменшувати видобуток нафти), який має знищии її саму? Бо в Кремлі не вважають, що це призведе до краху нафтогазових кампаній РФ. Там думають (тільки не смійтесь, це серйозно) про крах цілої галузі в США. Йдеться про видобуток сланцевого газу.От ми знаємо, що російська нафта має певну собівартість. І якщо ціна на світових ринках менша – Росія несе значні збитки.Свою собівартість має і амерканський сланцевий газ. І так само: за умов низьких цін на нафту на світових ринках з певного моменту його видобуток стає нерентабельним.Але є суттєва різниця. Ціна американського сланцю повністю рахується у доларах. Російської нафти – переважно у рублях. Якщо курс російського рубля обвалити, то собівартість у доларах російської нафти зменшується.Умовно. Нехай у рублях собівартість російської нафти 2400 за барель. Нехай курс 60 рублів за долар. Отже, у доларах собівартість російської нафти складає $40 за барель. Нехай на світових ринках ціна нафти впала до $30 за барель. Щоб Росія отримувала ті самі 2400 рублів, потрібно опустити рубль до 80 рублів за долар. Все.Щось подібне ми зараз і бачимо. Ціна на нафту впала, курс долара до рубля виріс. Плюс якісь додаткові втрати нафтових компаній в Росії можуть компенсувати за рахунок бюджету, податкових пільг, валютних запасів.Так само і з держбюджетом РФ. Він порахований з певною ціною на нафту і певним курсом. І падіння ціни на нафту у доларах компенсується здорожченням цього долару по відношенню до рубля.Отже, з точки зору Кремля – все у них добре.Але ось це "все добре для Кремля" має зворотній бік. І називається він – "рассєянє". Бо забаганка російських керівнкиів боком вилізе саме для простих громадян. Вони знову за один десь стали значно біднішими.І ось тут питання: яка буде реакція "рассєян"? Порадіють за те, як "Вєлікая Рассєя" показала "кузькіну мать" тому ОПЕКу та Штатам? Чи почнуть масово запитувати: якого фіга все це за наш рахунок?Щось мені підказує, що другого зараз не станеться. Бо у них на носі значно важливіші справи: внести Бога в Конституцію та відсвяткувати 75-річчя великої перемоги...