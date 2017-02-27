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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 17:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Киев. Некоторые ПОВ уже выставляют на продажу 26.0
Додано: Пон 09 бер, 2020 17:36
Додано: Пон 09 бер, 2020 17:42
Вы ж не забывайте, что это выходная послепраздничная реакция.
Что значит, что кто-то спит, кто-то слил бабло на баб, и т.д.
Завтра начнутся "трудовые будни", и увидим реальный результат. Как по гривне, так и по рублю
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 09 бер, 2020 17:46
Мне кажется, что в этот раз вступил в действие фактор смены мировых трендов. Автопромышленность фактически на 25% смотрит в сторону электромобилей, число которых даже в Украине стало значительным (около 7%). Про Корею с ее нынешней 45%-й долей электротранспорта можно также упомянуть.
Скажем прямо - сланцевая революция сделала свое дело. Предложение нефти увеличилось значительно. А потребление нефти пошло на спад. Падение цен на нефть не избежать даже с применением всех протекторных мер.
Почему Россия отказалась участвовать в снижении добычи это дело России. Возможно ее разведка донесла, что договоренности другие добывающие нефть страны просто не выполняют. Тогда на фиг в них участвовать? Тем более находящаяся под санкциями экономика России уже не так чувствительна к мировой торговле. Она замкнута сама на себя и эта замкнутость за последние годы только усилилась.
Додано: Пон 09 бер, 2020 17:47
Естественный отбор ...
Додано: Пон 09 бер, 2020 17:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вечерние окна.
Адекватные 24.85-25.20
Не адекватные 24.90-25.90
Всем Добрый вечер.
Додано: Пон 09 бер, 2020 18:01
Крах ціни на нафту. Не поспішайте "радіти" за Росію
Не поспішайте "радіти" за Росію через падіння ціни на нафту. Уже завтра вона не розвалиться.
Треба розуміти, що цей процес був ініційований самою Росією і освячений Путіним. Рішення Саудівської Аравій збільшити видобуток нафти – це реакція на дії Росії.
Чому ж сама Росія пішла на крок (відмова в рамках ОПЕК+ зменшувати видобуток нафти), який має знищии її саму? Бо в Кремлі не вважають, що це призведе до краху нафтогазових кампаній РФ. Там думають (тільки не смійтесь, це серйозно) про крах цілої галузі в США. Йдеться про видобуток сланцевого газу.
От ми знаємо, що російська нафта має певну собівартість. І якщо ціна на світових ринках менша – Росія несе значні збитки.
Свою собівартість має і амерканський сланцевий газ. І так само: за умов низьких цін на нафту на світових ринках з певного моменту його видобуток стає нерентабельним.
Але є суттєва різниця. Ціна американського сланцю повністю рахується у доларах. Російської нафти – переважно у рублях. Якщо курс російського рубля обвалити, то собівартість у доларах російської нафти зменшується.
Умовно. Нехай у рублях собівартість російської нафти 2400 за барель. Нехай курс 60 рублів за долар. Отже, у доларах собівартість російської нафти складає $40 за барель. Нехай на світових ринках ціна нафти впала до $30 за барель. Щоб Росія отримувала ті самі 2400 рублів, потрібно опустити рубль до 80 рублів за долар. Все.
Щось подібне ми зараз і бачимо. Ціна на нафту впала, курс долара до рубля виріс. Плюс якісь додаткові втрати нафтових компаній в Росії можуть компенсувати за рахунок бюджету, податкових пільг, валютних запасів.
Так само і з держбюджетом РФ. Він порахований з певною ціною на нафту і певним курсом. І падіння ціни на нафту у доларах компенсується здорожченням цього долару по відношенню до рубля.
Отже, з точки зору Кремля – все у них добре.
Але ось це "все добре для Кремля" має зворотній бік. І називається він – "рассєянє". Бо забаганка російських керівнкиів боком вилізе саме для простих громадян. Вони знову за один десь стали значно біднішими.
І ось тут питання: яка буде реакція "рассєян"? Порадіють за те, як "Вєлікая Рассєя" показала "кузькіну мать" тому ОПЕКу та Штатам? Чи почнуть масово запитувати: якого фіга все це за наш рахунок?
Щось мені підказує, що другого зараз не станеться. Бо у них на носі значно важливіші справи: внести Бога в Конституцію та відсвяткувати 75-річчя великої перемоги...
Додано: Пон 09 бер, 2020 18:02
Начитавшись страхов затворился на все в Конкорде пА 25. Завтра узнаю правильно ли сделал..
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Пон 09 бер, 2020 18:04
ihorsic
я в ощаде по 28.35 евро.
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
Додано: Пон 09 бер, 2020 18:13
Вставлю і своїх 5 коп. Надлишок пропозиції енергоносіїв спостерігається вже кілька років. І це навіть при тому, що росте використання полімерів. Рано чи пізно з цінами нафти це мало статися. Навіть якщо сировини в аспекті цін повязані, в любому випадку дисбаланс попиту/пропозиції в металах не значний. А у звязку з змінами клімату і ростом населення на планеті, в харчах є певний дефіцит. Тут нам мало що загрожує. Більше того, металургів можна задіяти на внутрішньому ринку в програмі Великого будівництва в заміні старих прогнилих комунікацій. Адже кількість будівель і їх висота росте, тиск води відповідно, а труби гнилі. Тому, якщо ситуація не загостриться і не впаде Дойчебанк, можемо обійтись малою кровю. Це вже другий "чорний понеділок" з 2014 року і ми знову відпочиваємо, щоб на паніці дурниць не наробити... А завтра тільки від ... влади і НБУ залежить, як підемо в шторм.
Сьогодні багато їздив по місту, обмінки ранок розпочали з 24,7/24.9, потім навіть бачив 23,5/25,5 (26) в деяких, зараз заспокоїлися 25,3/25,6 ніби.
Сміливі можуть зачекати розвитку подій і, якщо без загострень, злитися для відкупу за пару місяців.
Якщо хтось переживає за саудитів (хоч не факт, що ноги з них ростуть), видобуток нафти в них лише 45 відсотків ВВП (в США 7).
А ЯКЩО РАШКА ЗНИКНЕ, ТО І 30 ЗА БАКС МОЖНА ПОТЕРПІТИ.
З ночі брент від менше 33 зкоригувався до 37+, євро з майже 1.15 до 1,14. Головне зараз з паніки дурниць не наробити і щоб DB не впав...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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