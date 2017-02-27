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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 18:19
Вкладчик1234 написав: pesikot написав: Вкладчик1234 написав:
А "сегодня" в херонсокм
облсовете
Я не могу поверить
шариков дважды с ошибкой запостил на разных ветках
Хватит бухать
Мне лень было исправлять в копипасте, кот-пёс
Тупой и ленивый шариков
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 09 бер, 2020 18:24
Некоторый откат пошел 25,45/25,60
пару часов назад было 55 / 75
то есть -10 / -15 коп
Живите своим умом!
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Додано: Пон 09 бер, 2020 18:34
Рынки выкупают пролив понемногу.
Нефть почуть-чуть.
Немного фиксируют рост в трежерис.
Америку медленно откупают.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 09 бер, 2020 18:38
Господа, пожалуйста, кто сегодня делал онлайн валютообмен, поделитесь информацией.
1. Название банка.
2. Время операции, курс.
3. Как работал сервис ?
Живите своим умом!
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Додано: Пон 09 бер, 2020 18:45
zzzzzz 1) альфа
2) 17-00 25,1
3) норм.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 18:47
zzzzzz
Без проблем.
Моно в 16:00 UAH => USD, курс 25.50
Приват в 10:00 UAH => USD, курс 25.12
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Додано: Пон 09 бер, 2020 18:48
Ой+ написав:zzzzzz
1) альфа
2) 17-00 25,1
3) норм.
альфа 18.45 сервис недоступен,
конкорд 18.45 сервис недоступен
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Додано: Пон 09 бер, 2020 18:50
Moneta написав:
Минулого тижня НБУ продав на міжбанку 307 мільйонів доларів
Думаю, що на цьому продасть 1 млрд для підтримки курсу. Продавати буде мало бажаючих, а ось купити... І нерези, і 180 мільярдів на депосертифікатах.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 18:52
альфа в течение дня 25,1 все ок
тас24 25,05 не получилось.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 18:59
Zebra написав: goldfinger написав:
а бюжетный дефицит в СА уже ниже 58 долларов?Любопытно будет посмотреть,кто кого придушит:)
Ужмутся немного саудиты. Сами подумайте, населения в 6 раз меньше, чем в РФ, а бюджетный дефицит выше? Затянут пояса, вместо покупки новых феррари каждый саудит пересядет на порше
, ничего с ними не станет.
Ви мабуть були в Еміратах і по них рівняєте СА?
Насправді, в СА все трішки не так. Є і доволі бідні люди, які працюють в таксі і т.д. Не всі багаті і ганяють на ферарі с поршами
Тому для них субсидії від держави важливі.
Але ви праві! З ними нічого не стане, перетерплять бо в них і в принца є бачення / віжіон 2030.
зі. Я б за них взагалі не переймався. Там все буде добре
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