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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4152415341544155>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 355
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
46
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
33
выше 26
19%
69
Всього голосів : 355
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:19

  Вкладчик1234 написав:
  pesikot написав:
  Вкладчик1234 написав:А "сегодня" в херонсокм облсовете

Я не могу поверить :) шариков дважды с ошибкой запостил на разных ветках
Хватит бухать

Мне лень было исправлять в копипасте, кот-пёс

Тупой и ленивый шариков
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:24

Некоторый откат пошел 25,45/25,60

пару часов назад было 55 / 75
то есть -10 / -15 коп
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:34

Рынки выкупают пролив понемногу.

Нефть почуть-чуть.
Немного фиксируют рост в трежерис.
Америку медленно откупают.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:38

Господа, пожалуйста, кто сегодня делал онлайн валютообмен, поделитесь информацией.

1. Название банка.
2. Время операции, курс.
3. Как работал сервис ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:45

zzzzzz 1) альфа
2) 17-00 25,1
3) норм.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:47

zzzzzz
Без проблем.
Моно в 16:00 UAH => USD, курс 25.50
Приват в 10:00 UAH => USD, курс 25.12
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:48

  Ой+ написав:zzzzzz 1) альфа
2) 17-00 25,1
3) норм.

альфа 18.45 сервис недоступен,
конкорд 18.45 сервис недоступен
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:50

  Moneta написав:Минулого тижня НБУ продав на міжбанку 307 мільйонів доларів


Думаю, що на цьому продасть 1 млрд для підтримки курсу. Продавати буде мало бажаючих, а ось купити... І нерези, і 180 мільярдів на депосертифікатах.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:52

альфа в течение дня 25,1 все ок
тас24 25,05 не получилось.
orhidf
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:59

  Zebra написав:
  goldfinger написав:а бюжетный дефицит в СА уже ниже 58 долларов?Любопытно будет посмотреть,кто кого придушит:)

Ужмутся немного саудиты. Сами подумайте, населения в 6 раз меньше, чем в РФ, а бюджетный дефицит выше? Затянут пояса, вместо покупки новых феррари каждый саудит пересядет на порше, ничего с ними не станет.


Ви мабуть були в Еміратах і по них рівняєте СА?

Насправді, в СА все трішки не так. Є і доволі бідні люди, які працюють в таксі і т.д. Не всі багаті і ганяють на ферарі с поршами :) Тому для них субсидії від держави важливі.

Але ви праві! З ними нічого не стане, перетерплять бо в них і в принца є бачення / віжіон 2030.

зі. Я б за них взагалі не переймався. Там все буде добре :)
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