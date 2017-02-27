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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41534154415541564157>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 355
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
46
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
33
выше 26
19%
69
Всього голосів : 355
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:02

  zzzzzz написав:Господа, пожалуйста, кто сегодня делал онлайн валютообмен, поделитесь информацией.

1. Название банка.
2. Время операции, курс.
3. Как работал сервис ?


ощадбанк+ о 18:00
долл по 25.1
евро 28.35
Востаннє редагувалось super_mohito в Пон 09 бер, 2020 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  J написав:альфа 18.45 сервис недоступен,


Ще раз поміняв грн. на $.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:05

  J написав:
  Ой+ написав:zzzzzz 1) альфа
2) 17-00 25,1
3) норм.

альфа 18.45 сервис недоступен,
конкорд 18.45 сервис недоступен

только что опять купил в альфе доллары по 25.10, все работает отлично, как и до этого в 16-00
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:Насправді, в СА все трішки не так. Є і доволі бідні люди, які працюють в таксі і т.д.

А они граждане СА? Или "заробитчане"?
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:15

  zzzzzz написав:Некоторый откат пошел 25,45/25,60

пару часов назад было 55 / 75
то есть -10 / -15 коп



одесса/киев синхрон 25,2-25,65

есть в городах спред гривна

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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:21

Альфа
После 16:00
Доллар 25,1
Евро 28,35
Сервис ок.

Нал в это время был
Доллар 25/26
Евро 28/29
Черный рынок явно воспользовался паникой и неопределенностью, чтобы загнать продажу повыше.
Ситуация конечно шаткая, но тоже допускаю завтра выход нбу и откат на межбанке, а затем и на наличке.
Востаннє редагувалось Electron в Пон 09 бер, 2020 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:33

  zzzzzz написав:Господа, пожалуйста, кто сегодня делал онлайн валютообмен, поделитесь информацией.

1. Название банка.
2. Время операции, курс.
3. Как работал сервис ?

В течение дня менял несколько раз, пока было па25 в конкорде. Всё норм
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:38

как я и обещал...

Саудівська Аравія готує бюджетні сценарії, які передбачають, що базові ціни на нафту марки Brent знизяться до $ 12-20 за барель. Інший сценарій, який готується - $ 10, щоб змусити росію погодитись на запропоновані скорочення...
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:44

  zzzzzz написав:Господа, пожалуйста, кто сегодня делал онлайн валютообмен, поделитесь информацией.

1. Название банка.
2. Время операции, курс.
3. Как работал сервис ?

Аваль; между 12 и 13, доллар 25,13; хорошо работал.
Альфа; между 12 и 13, доллар 25,1, евро 28,35; хорошо работал.

зы. если ты инфо собираешь для служб безопасности онлайнеров, то говори им, что денег уже нет :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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