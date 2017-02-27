ощадбанк+ о 18:00
долл по 25.1
евро 28.35
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 19:02
ощадбанк+ о 18:00
долл по 25.1
евро 28.35
Востаннє редагувалось super_mohito в Пон 09 бер, 2020 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
Додано: Пон 09 бер, 2020 19:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 09 бер, 2020 19:05
только что опять купил в альфе доллары по 25.10, все работает отлично, как и до этого в 16-00
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Додано: Пон 09 бер, 2020 19:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 09 бер, 2020 19:15
одесса/киев синхрон 25,2-25,65
есть в городах спред гривна
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 09 бер, 2020 19:21
Альфа
После 16:00
Доллар 25,1
Евро 28,35
Сервис ок.
Нал в это время был
Доллар 25/26
Евро 28/29
Черный рынок явно воспользовался паникой и неопределенностью, чтобы загнать продажу повыше.
Ситуация конечно шаткая, но тоже допускаю завтра выход нбу и откат на межбанке, а затем и на наличке.
Востаннє редагувалось Electron в Пон 09 бер, 2020 19:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 бер, 2020 19:33
В течение дня менял несколько раз, пока было па25 в конкорде. Всё норм
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 09 бер, 2020 19:38
как я и обещал...
Саудівська Аравія готує бюджетні сценарії, які передбачають, що базові ціни на нафту марки Brent знизяться до $ 12-20 за барель. Інший сценарій, який готується - $ 10, щоб змусити росію погодитись на запропоновані скорочення...
Додано: Пон 09 бер, 2020 19:42
+50грн !
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Додано: Пон 09 бер, 2020 19:44
Аваль; между 12 и 13, доллар 25,13; хорошо работал.
Альфа; между 12 и 13, доллар 25,1, евро 28,35; хорошо работал.
зы. если ты инфо собираешь для служб безопасности онлайнеров, то говори им, что денег уже нет
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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