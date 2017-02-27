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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 19:46
Альфа проснулась: 25/26,1
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Sinica
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Додано: Пон 09 бер, 2020 19:46
proftpd66 написав: greenozon написав: proftpd66 написав:
В том случае ЕСЛИ евро будет 1.25
швидше 1.05
Я купил фото голой молодой немки за 75 евро. Считает 1.05 в уме держим 1.25
Если не будет через 1-2 года, то через 3-5 года должно быть. И за 4 года получается 35-45% (за 4 года)
. Если УкрГаз даст кредит под залог для контрабаса, то вообще хорошо
Наши заробитчане все едут в Германию из Польши. Слава евро!
proftpd66 написав: asti написав:
Не думал, что это может быть проблемой, но тем не менее.
У меня мама на 80% осталась в долларе, сумма внушительная. Зимой боялась выборов и поэтому не сдала, потом курс упал, решила подождать до осени, ну и таким макаром осталась она в долларе по самые уши, а курс 23,7...
Вот и не знает, что делать, толи сдавать 'пока не 20', толи квартиру в Киеве купить под аренду, но это морока тк живёт не в столице, толи оставаться в баксе и ждать очередного мирового кризиса или очередного майдана (они, как выяснилось, случаются с одинаковой периодичностью) Но сколько ждать?! Короче, вся в смятении...
Тем кто возит контрабас. Им нужен доллар. Смысл мне хранить гривну? В долларах получают около 10-45%+ годовых. (в зависимости что возят)
Это похоже на игру в poker, где 3 карты на столе и ты повышаешь ставки, но не знаешь какие буду следующие 2 карты на столе и как сыграет противник.
Если евро по 1.1 сейчас, а потом будет 1.25
УкрГаз 4% годовых на 1 год. Может будет на 2 года.
1.25+4%+4% = 1.33 (забыл высчитать налог 18.5%, фиг с ним)
1.33-1.1=0.25
0.25 от суммы 1.1 = 22.73% годовых в евро/доллар за 2 года
11.3% годовых за 12 месяцев в пару евро/доллар. (ОВГЗ 15% сейчас.
Но с разницей курса с начала года, то конечно 20-35%)
В том случае ЕСЛИ
евро будет 1.25
ПОБЕДА ЕВРО!!!!!Я победил!
proftpd66 написав: zzzzzz написав:
С такими доходностями депозиты в банках становятся вновь привлекательными. Например Укргазбанк 12-18 мес дает 4,25% при сумме от 20 куе , с выплатой в конце срока.
* - при размещении депозита на сумму от 100 000 грн. / 20 000 долларов США / 10 000 евро максимальная ставка составляет: 14.5% годовых по депозитам в гривне, 3.75% годовых по депозитам в дол.США
и 3.25% годовых по депозитам в евро.
3% в год, это считай 0%. Имеет смысл от 2млн$. 2коп. под 3% годовых худший вариант.
При то что евро может резко ревальвировать в течении 2-4 лет, а у Вас срочный депо. Или доллар может резко временно девальвировать.Если евро в матрасе
, то можно поменять на бакс или в гривину по 1.24-1.6 Если долларах в матрасе и SP-500 просел
, можно вложить на падении и заработать 20-30% + последующие 5-10%. Без 19,5% налога.
Банду геть!
будут аплодисменты и награды?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Пон 09 бер, 2020 19:51
zzzzzz написав:
Господа, пожалуйста, кто сегодня делал онлайн валютообмен, поделитесь информацией.
1. Название банка.
2. Время операции, курс.
3. Как работал сервис ?
1)кредит агриколь
2) 12:44 25.2 ( дальше такой же, но есть спорный момент - комиссия за снятие в кассе 1%, то ли есть, то ли нет, в банке у сотрудников на этот счет разные мнения, надо будет практикой проверить, хотя если в кассе не снимать то никакой комиссии нету )
3) работал сервис без проблем
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Додано: Пон 09 бер, 2020 19:52
Индустриалбанку повезло, что у него небольшая аудитория.
А то сегодня, и до сих пор, светит онлайн продажу па 24.88
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 09 бер, 2020 19:53
Sinica написав:
Альфа проснулась: 25/26,1
где инфа? на сайте нету
UPD:
есть в мабе
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Пон 09 бер, 2020 19:56
zzzzzz написав:
Господа, пожалуйста, кто сегодня делал онлайн валютообмен, поделитесь информацией.
приват
15.00 оплата с гривневой карты ушла по 25.51
16.20 валютообмен в приват24 прошел по 25.77
дада,олень
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Додано: Пон 09 бер, 2020 19:58
orest написав:
Вставлю і своїх 5 коп. Надлишок пропозиції енергоносіїв спостерігається вже кілька років. І це навіть при тому, що росте використання полімерів. Рано чи пізно з цінами нафти це мало статися. Навіть якщо сировини в аспекті цін повязані, в любому випадку дисбаланс попиту/пропозиції в металах не значний. А у звязку з змінами клімату і ростом населення на планеті, в харчах є певний дефіцит. Тут нам мало що загрожує. Більше того, металургів можна задіяти на внутрішньому ринку в програмі Великого будівництва в заміні старих прогнилих комунікацій. Адже кількість будівель і їх висота росте, тиск води відповідно, а труби гнилі. Тому, якщо ситуація не загостриться і не впаде Дойчебанк, можемо обійтись малою кровю. Це вже другий "чорний понеділок" з 2014 року і ми знову відпочиваємо, щоб на паніці дурниць не наробити... А завтра тільки від ... влади і НБУ залежить, як підемо в шторм.
Сьогодні багато їздив по місту, обмінки ранок розпочали з 24,7/24.9, потім навіть бачив 23,5/25,5 (26) в деяких, зараз заспокоїлися 25,3/25,6 ніби.
Сміливі можуть зачекати розвитку подій і, якщо без загострень, злитися для відкупу за пару місяців.
Якщо хтось переживає за саудитів (хоч не факт, що ноги з них ростуть), видобуток нафти в них лише 45 відсотків ВВП (в США 7).
А ЯКЩО РАШКА ЗНИКНЕ, ТО І 30 ЗА БАКС МОЖНА ПОТЕРПІТИ.
З ночі брент від менше 33 зкоригувався до 37+, євро з майже 1.15 до 1,14. Головне зараз з паніки дурниць не наробити і щоб DB не впав...
Какая милая чушь. В 2008-м растущее население мира все так же нуждалось в продовольствии, а растущие небоскребы и устаревающая инфраструктура - в металле. Но по итогам кризиса мировой ВВП потерял 1,7%, российский - 7,8%, а наш - 14,8%...
Чем слабее экономика, тем она хуже противостоит турбулентности, что бы ни выступило спусковым крючком - обрушение недвижимости, нефти, долговой пирамиды, или фондового рынка!
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Додано: Пон 09 бер, 2020 20:09
zzzzzz написав:
Господа, пожалуйста, кто сегодня делал онлайн валютообмен, поделитесь информацией.
1. Название банка.
2. Время операции, курс.
3. Как работал сервис ?
По-моему онлайн-обмен - это сплошной геморой.
Например, ТАС.
1) Держать свою гривню там на сберегательном счету не интересно - до 7%, мало
2) В нерабочий день, что со сбрегательного счета, что через терминал средства поступят только завтра.
3) С карты другого банка поступят в течение двух рабочих банковских дней.
3) Мне для валютообмена почему-то сделали гривневую кредитную карту. Снять с нее даже свои средства - 1%
4) Обмен - 1,5%, вместо курса 25,05 получаем курс 25,43
Да нафиг такое счастье надо!
Или Ощад. Сегодня до терминалов не доберешься - все зоны самообслуживания не работают.
Уж лучше по старинке в кедах. Без всяких подводных камней.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 20:14
proftpd66 написав:ПОБЕДА ЕВРО!!!!!Я победил!
будут аплодисменты и награды?
У Вашей аватарки уже есть корона)))
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Додано: Пон 09 бер, 2020 20:16
antey1969
1.20 будет ждать?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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