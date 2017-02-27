RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41544155415641574158>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 355
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
46
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
33
выше 26
19%
69
Всього голосів : 355
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Альфа проснулась: 25/26,1
Sinica
 
Повідомлень: 140
З нами з: 08.07.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:46

  proftpd66 написав:
  greenozon написав:
  proftpd66 написав:В том случае ЕСЛИ евро будет 1.25

швидше 1.05


Я купил фото голой молодой немки за 75 евро. Считает 1.05 в уме держим 1.25 :lol:

Если не будет через 1-2 года, то через 3-5 года должно быть. И за 4 года получается 35-45% (за 4 года) . Если УкрГаз даст кредит под залог для контрабаса, то вообще хорошо :)

Наши заробитчане все едут в Германию из Польши. Слава евро!


  proftpd66 написав:
  asti написав:Не думал, что это может быть проблемой, но тем не менее.
У меня мама на 80% осталась в долларе, сумма внушительная. Зимой боялась выборов и поэтому не сдала, потом курс упал, решила подождать до осени, ну и таким макаром осталась она в долларе по самые уши, а курс 23,7...
Вот и не знает, что делать, толи сдавать 'пока не 20', толи квартиру в Киеве купить под аренду, но это морока тк живёт не в столице, толи оставаться в баксе и ждать очередного мирового кризиса или очередного майдана (они, как выяснилось, случаются с одинаковой периодичностью) Но сколько ждать?! Короче, вся в смятении...


Тем кто возит контрабас. Им нужен доллар. Смысл мне хранить гривну? В долларах получают около 10-45%+ годовых. (в зависимости что возят)

Это похоже на игру в poker, где 3 карты на столе и ты повышаешь ставки, но не знаешь какие буду следующие 2 карты на столе и как сыграет противник.

Если евро по 1.1 сейчас, а потом будет 1.25
УкрГаз 4% годовых на 1 год. Может будет на 2 года.

1.25+4%+4% = 1.33 (забыл высчитать налог 18.5%, фиг с ним)

1.33-1.1=0.25

0.25 от суммы 1.1 = 22.73% годовых в евро/доллар за 2 года

11.3% годовых за 12 месяцев в пару евро/доллар.
(ОВГЗ 15% сейчас. Но с разницей курса с начала года, то конечно 20-35%)

В том случае ЕСЛИ евро будет 1.25 :lol: :mrgreen:



  proftpd66 написав:
  zzzzzz написав:С такими доходностями депозиты в банках становятся вновь привлекательными. Например Укргазбанк 12-18 мес дает 4,25% при сумме от 20 куе , с выплатой в конце срока.


* - при размещении депозита на сумму от 100 000 грн. / 20 000 долларов США / 10 000 евро максимальная ставка составляет: 14.5% годовых по депозитам в гривне, 3.75% годовых по депозитам в дол.США и 3.25% годовых по депозитам в евро.

3% в год, это считай 0%. Имеет смысл от 2млн$. 2коп. под 3% годовых худший вариант.

При то что евро может резко ревальвировать в течении 2-4 лет, а у Вас срочный депо. Или доллар может резко временно девальвировать.

Если евро в матрасе, то можно поменять на бакс или в гривину по 1.24-1.6
Если долларах в матрасе и SP-500 просел, можно вложить на падении и заработать 20-30% + последующие 5-10%. Без 19,5% налога.

Банду геть! :lol:



ПОБЕДА ЕВРО!!!!!

Я победил!

будут аплодисменты и награды?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2091
З нами з: 22.12.16
Подякував: 166 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:51

  zzzzzz написав:Господа, пожалуйста, кто сегодня делал онлайн валютообмен, поделитесь информацией.

1. Название банка.
2. Время операции, курс.
3. Как работал сервис ?

1)кредит агриколь
2) 12:44 25.2 ( дальше такой же, но есть спорный момент - комиссия за снятие в кассе 1%, то ли есть, то ли нет, в банке у сотрудников на этот счет разные мнения, надо будет практикой проверить, хотя если в кассе не снимать то никакой комиссии нету )
3) работал сервис без проблем
yama
 
Повідомлень: 2032
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3790 раз.
Подякували: 385 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:52

Индустриалбанку повезло, что у него небольшая аудитория.
А то сегодня, и до сих пор, светит онлайн продажу па 24.88 :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10682
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6588 раз.
Подякували: 2889 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:53

  Sinica написав:Альфа проснулась: 25/26,1



где инфа? на сайте нету

UPD:

есть в мабе
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2091
З нами з: 22.12.16
Подякував: 166 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:56

  zzzzzz написав:Господа, пожалуйста, кто сегодня делал онлайн валютообмен, поделитесь информацией.

приват
15.00 оплата с гривневой карты ушла по 25.51
16.20 валютообмен в приват24 прошел по 25.77
дада,олень
Diman
 
Повідомлень: 406
З нами з: 11.07.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:58

  orest написав:Вставлю і своїх 5 коп. Надлишок пропозиції енергоносіїв спостерігається вже кілька років. І це навіть при тому, що росте використання полімерів. Рано чи пізно з цінами нафти це мало статися. Навіть якщо сировини в аспекті цін повязані, в любому випадку дисбаланс попиту/пропозиції в металах не значний. А у звязку з змінами клімату і ростом населення на планеті, в харчах є певний дефіцит. Тут нам мало що загрожує. Більше того, металургів можна задіяти на внутрішньому ринку в програмі Великого будівництва в заміні старих прогнилих комунікацій. Адже кількість будівель і їх висота росте, тиск води відповідно, а труби гнилі. Тому, якщо ситуація не загостриться і не впаде Дойчебанк, можемо обійтись малою кровю. Це вже другий "чорний понеділок" з 2014 року і ми знову відпочиваємо, щоб на паніці дурниць не наробити... А завтра тільки від ... влади і НБУ залежить, як підемо в шторм.
Сьогодні багато їздив по місту, обмінки ранок розпочали з 24,7/24.9, потім навіть бачив 23,5/25,5 (26) в деяких, зараз заспокоїлися 25,3/25,6 ніби.
Сміливі можуть зачекати розвитку подій і, якщо без загострень, злитися для відкупу за пару місяців.
Якщо хтось переживає за саудитів (хоч не факт, що ноги з них ростуть), видобуток нафти в них лише 45 відсотків ВВП (в США 7).
А ЯКЩО РАШКА ЗНИКНЕ, ТО І 30 ЗА БАКС МОЖНА ПОТЕРПІТИ. :twisted:
З ночі брент від менше 33 зкоригувався до 37+, євро з майже 1.15 до 1,14. Головне зараз з паніки дурниць не наробити і щоб DB не впав...


Какая милая чушь. В 2008-м растущее население мира все так же нуждалось в продовольствии, а растущие небоскребы и устаревающая инфраструктура - в металле. Но по итогам кризиса мировой ВВП потерял 1,7%, российский - 7,8%, а наш - 14,8%...

Чем слабее экономика, тем она хуже противостоит турбулентности, что бы ни выступило спусковым крючком - обрушение недвижимости, нефти, долговой пирамиды, или фондового рынка!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5131
З нами з: 02.05.18
Подякував: 935 раз.
Подякували: 2092 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:09

  zzzzzz написав:Господа, пожалуйста, кто сегодня делал онлайн валютообмен, поделитесь информацией.

1. Название банка.
2. Время операции, курс.
3. Как работал сервис ?


По-моему онлайн-обмен - это сплошной геморой.
Например, ТАС.
1) Держать свою гривню там на сберегательном счету не интересно - до 7%, мало
2) В нерабочий день, что со сбрегательного счета, что через терминал средства поступят только завтра.
3) С карты другого банка поступят в течение двух рабочих банковских дней.
3) Мне для валютообмена почему-то сделали гривневую кредитную карту. Снять с нее даже свои средства - 1%
4) Обмен - 1,5%, вместо курса 25,05 получаем курс 25,43

Да нафиг такое счастье надо!

Или Ощад. Сегодня до терминалов не доберешься - все зоны самообслуживания не работают.

Уж лучше по старинке в кедах. Без всяких подводных камней.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 141
З нами з: 30.12.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:14

  proftpd66 написав:ПОБЕДА ЕВРО!!!!!

Я победил!

будут аплодисменты и награды?

У Вашей аватарки уже есть корона)))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9181
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 2424 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:16

antey1969

1.20 будет ждать?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2091
З нами з: 22.12.16
Подякував: 166 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 41544155415641574158>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: proftpd66, vadm, Zebra і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1699, 1700, 1701
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17005 2138203
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 бер, 2020 20:37
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 681, 682, 683
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6824 1521741
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 17:14
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1294
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24647)
09.03.2020 20:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.