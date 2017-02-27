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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 20:19
Какой курс завтра будет в 10:30?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 09 бер, 2020 20:19
yama Приват по 25.13 примерно в обед работал без проблем
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Додано: Пон 09 бер, 2020 20:20
foxluck написав: change_pm написав:
Насправді, в СА все трішки не так. Є і доволі бідні люди, які працюють в таксі і т.д.
А они граждане СА? Или "заробитчане"?
В більшості громадяни СА. Так само і в Омані місцеві працюють на всіх роботах (скажемо так, картоплю не садять, але в таксі їм "не в западло" працювати після зміни на заводі).
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Додано: Пон 09 бер, 2020 20:21
kluychkooleg написав:Уж лучше по старинке в кедах. Без всяких подводных камней.
Кому як зручніше. В Альфі вище описаних проблем нема. Термінали на кожному кроці, зарахування у вихідні онлайн.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 20:22
zРадио написав: orest написав:
Вставлю і своїх 5 коп. Надлишок пропозиції енергоносіїв спостерігається вже кілька років. І це навіть при тому, що росте використання полімерів. Рано чи пізно з цінами нафти це мало статися. Навіть якщо сировини в аспекті цін повязані, в любому випадку дисбаланс попиту/пропозиції в металах не значний. А у звязку з змінами клімату і ростом населення на планеті, в харчах є певний дефіцит. Тут нам мало що загрожує. Більше того, металургів можна задіяти на внутрішньому ринку в програмі Великого будівництва в заміні старих прогнилих комунікацій. Адже кількість будівель і їх висота росте, тиск води відповідно, а труби гнилі. Тому, якщо ситуація не загостриться і не впаде Дойчебанк, можемо обійтись малою кровю. Це вже другий "чорний понеділок" з 2014 року і ми знову відпочиваємо, щоб на паніці дурниць не наробити... А завтра тільки від ... влади і НБУ залежить, як підемо в шторм.
Сьогодні багато їздив по місту, обмінки ранок розпочали з 24,7/24.9, потім навіть бачив 23,5/25,5 (26) в деяких, зараз заспокоїлися 25,3/25,6 ніби.
Сміливі можуть зачекати розвитку подій і, якщо без загострень, злитися для відкупу за пару місяців.
Якщо хтось переживає за саудитів (хоч не факт, що ноги з них ростуть), видобуток нафти в них лише 45 відсотків ВВП (в США 7).
А ЯКЩО РАШКА ЗНИКНЕ, ТО І 30 ЗА БАКС МОЖНА ПОТЕРПІТИ.
З ночі брент від менше 33 зкоригувався до 37+, євро з майже 1.15 до 1,14. Головне зараз з паніки дурниць не наробити і щоб DB не впав...
Какая милая чушь. В 2008-м растущее население мира все так же нуждалось в продовольствии, а растущие небоскребы и устаревающая инфраструктура - в металле. Но по итогам кризиса мировой ВВП потерял 1,7%, российский - 7,8%, а наш - 14,8%...
Чем слабее экономика, тем она хуже противостоит турбулентности, что бы ни выступило спусковым крючком - обрушение недвижимости, нефти, долговой пирамиды, или фондового рынка!
Бо були тоді філією росекономіки, левова частина експорту йшла туди. Оплата знеціненими тугриками з значним відтермінуванням. Зараз значно більле диверсифіковані і інтегровані в цивілізовану світову економіку.
А так то я в курсі, 56 і ми всі помрем. Гребемо бакс на позичені.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 20:22
webserg написав:yama
Приват по 25.13 примерно в обед работал без проблем
найти банкомат кердит агриколя или сети Атмосфера - снять , отнести в тумбочку привата ... 7 коп того не стоили, и у кредит агриколя я их хоть завтра могу из кассы забрать налом, а не через месяц как в привате , или там еще есть какой-то приват вклад - но надо еще разобраться как там с валютой , да и очереди в привате не радуют
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Додано: Пон 09 бер, 2020 20:27
На практике получается, что нужно держать гривню в том банке, в котором меняешь.
Для оперативности.
Или это только ТАС такой пришибленный, что зачисляет деньи через терминал только в рабочие дни?
В банках курсы разные.
Сегодня лучше в одном, завтра - в другом.
Везде гривню держать?
Перевод хорошо, но два банковских дня.
Вот и вся оперативность.
Проще по старинке по 24,83 - 24,85 в субботу или воскресенье в ПОВ-ах.
Что я и сделал.
Сегодня попробовал он-лайн (был нз небольшой на погашение по кредитной карте) и обломался. Не мое.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 20:29
stryzhko написав:
kluychkooleg написав:Уж лучше по старинке в кедах. Без всяких подводных камней.
Кому як зручніше. В Альфі вище описаних проблем нема. Термінали на кожному кроці, зарахування у вихідні онлайн.
Но есть плата за обслуживание карт.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 20:32
antey1969 написав: proftpd66 написав:ПОБЕДА ЕВРО!!!!!Я победил!
будут аплодисменты и награды?
У Вашей аватарки уже есть корона)))
proftpd66 написав:antey1969
1.20 будет ждать?
Хайпнем немножечко?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Ukreximbank или смерть!
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Додано: Пон 09 бер, 2020 20:34
orest написав:
Бо були тоді філією росекономіки, левова частина експорту йшла туди. Оплата знеціненими тугриками з значним відтермінуванням. Зараз значно більле диверсифіковані і інтегровані в цивілізовану світову економіку.
А так то я в курсі, 56 і ми всі помрем. Гребемо бакс на позичені.
Увы, интегрированы мы только рабочей силой заробитчан. Думаю, что охлаждение на рынке труда в Европе будет не очень сильным (дадут о себе знать демографические тренды низкой фертильности и старения населения), но все же в какой-то мере мы его почувствуем.
Стабильные экспортные позиции есть только у тех стран, чей бизнес делает уникальный продукт (например, американский ИТ, немецкий автопром). Всем остальным в условиях снижения спроса приходится демпинговать, разрушая ценовые рынки. От этого и резкое снижение ВВП до их восстановления. Сюда попадет 95%+ нашего экспорта.
PS: не помню, чтобы мы с РФ в 2008-м торговали в рублях, или по бартеру - на тот момент уже лет 5 точно контракты были в долларах, или евро
PPS: ни в коем случае никого не призываю покупать бакс на заемные
Достаточно, чтобы 70%+ кэш-портфеля было в твердой валюте, необязательно долларе
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