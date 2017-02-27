RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4155415641574158>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 355
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
46
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
33
выше 26
19%
69
Всього голосів : 355
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:19

Какой курс завтра будет в 10:30? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10682
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6588 раз.
Подякували: 2889 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:19

yama Приват по 25.13 примерно в обед работал без проблем
webserg
Аватар користувача
 
Повідомлень: 198
З нами з: 13.02.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:20

  foxluck написав:
  change_pm написав:Насправді, в СА все трішки не так. Є і доволі бідні люди, які працюють в таксі і т.д.

А они граждане СА? Или "заробитчане"?


В більшості громадяни СА. Так само і в Омані місцеві працюють на всіх роботах (скажемо так, картоплю не садять, але в таксі їм "не в западло" працювати після зміни на заводі).
change_pm
 
Повідомлень: 997
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

kluychkooleg написав:Уж лучше по старинке в кедах. Без всяких подводных камней.

Кому як зручніше. В Альфі вище описаних проблем нема. Термінали на кожному кроці, зарахування у вихідні онлайн.
stryzhko
 
Повідомлень: 871
З нами з: 04.10.16
Подякував: 217 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:22

  zРадио написав:
  orest написав:Вставлю і своїх 5 коп. Надлишок пропозиції енергоносіїв спостерігається вже кілька років. І це навіть при тому, що росте використання полімерів. Рано чи пізно з цінами нафти це мало статися. Навіть якщо сировини в аспекті цін повязані, в любому випадку дисбаланс попиту/пропозиції в металах не значний. А у звязку з змінами клімату і ростом населення на планеті, в харчах є певний дефіцит. Тут нам мало що загрожує. Більше того, металургів можна задіяти на внутрішньому ринку в програмі Великого будівництва в заміні старих прогнилих комунікацій. Адже кількість будівель і їх висота росте, тиск води відповідно, а труби гнилі. Тому, якщо ситуація не загостриться і не впаде Дойчебанк, можемо обійтись малою кровю. Це вже другий "чорний понеділок" з 2014 року і ми знову відпочиваємо, щоб на паніці дурниць не наробити... А завтра тільки від ... влади і НБУ залежить, як підемо в шторм.
Сьогодні багато їздив по місту, обмінки ранок розпочали з 24,7/24.9, потім навіть бачив 23,5/25,5 (26) в деяких, зараз заспокоїлися 25,3/25,6 ніби.
Сміливі можуть зачекати розвитку подій і, якщо без загострень, злитися для відкупу за пару місяців.
Якщо хтось переживає за саудитів (хоч не факт, що ноги з них ростуть), видобуток нафти в них лише 45 відсотків ВВП (в США 7).
А ЯКЩО РАШКА ЗНИКНЕ, ТО І 30 ЗА БАКС МОЖНА ПОТЕРПІТИ. :twisted:
З ночі брент від менше 33 зкоригувався до 37+, євро з майже 1.15 до 1,14. Головне зараз з паніки дурниць не наробити і щоб DB не впав...


Какая милая чушь. В 2008-м растущее население мира все так же нуждалось в продовольствии, а растущие небоскребы и устаревающая инфраструктура - в металле. Но по итогам кризиса мировой ВВП потерял 1,7%, российский - 7,8%, а наш - 14,8%...

Чем слабее экономика, тем она хуже противостоит турбулентности, что бы ни выступило спусковым крючком - обрушение недвижимости, нефти, долговой пирамиды, или фондового рынка!

Бо були тоді філією росекономіки, левова частина експорту йшла туди. Оплата знеціненими тугриками з значним відтермінуванням. Зараз значно більле диверсифіковані і інтегровані в цивілізовану світову економіку.
А так то я в курсі, 56 і ми всі помрем. Гребемо бакс на позичені.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3557
З нами з: 10.03.14
Подякував: 2186 раз.
Подякували: 3116 раз.
 
Профіль
2
4
14
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:22

  webserg написав:yama Приват по 25.13 примерно в обед работал без проблем

найти банкомат кердит агриколя или сети Атмосфера - снять , отнести в тумбочку привата ... 7 коп того не стоили, и у кредит агриколя я их хоть завтра могу из кассы забрать налом, а не через месяц как в привате , или там еще есть какой-то приват вклад - но надо еще разобраться как там с валютой , да и очереди в привате не радуют
yama
 
Повідомлень: 2032
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3790 раз.
Подякували: 385 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:27

На практике получается, что нужно держать гривню в том банке, в котором меняешь.
Для оперативности.
Или это только ТАС такой пришибленный, что зачисляет деньи через терминал только в рабочие дни?
В банках курсы разные.
Сегодня лучше в одном, завтра - в другом.
Везде гривню держать?
Перевод хорошо, но два банковских дня.
Вот и вся оперативность.
Проще по старинке по 24,83 - 24,85 в субботу или воскресенье в ПОВ-ах.
Что я и сделал.
Сегодня попробовал он-лайн (был нз небольшой на погашение по кредитной карте) и обломался. Не мое.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 141
З нами з: 30.12.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:29

  stryzhko написав:
kluychkooleg написав:Уж лучше по старинке в кедах. Без всяких подводных камней.

Кому як зручніше. В Альфі вище описаних проблем нема. Термінали на кожному кроці, зарахування у вихідні онлайн.


Но есть плата за обслуживание карт.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 141
З нами з: 30.12.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:32

  antey1969 написав:
  proftpd66 написав:ПОБЕДА ЕВРО!!!!!

Я победил!

будут аплодисменты и награды?

У Вашей аватарки уже есть корона)))


  proftpd66 написав:antey1969

1.20 будет ждать?


:mrgreen: :mrgreen:
Хайпнем немножечко?

Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2091
З нами з: 22.12.16
Подякував: 166 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:34

  orest написав:Бо були тоді філією росекономіки, левова частина експорту йшла туди. Оплата знеціненими тугриками з значним відтермінуванням. Зараз значно більле диверсифіковані і інтегровані в цивілізовану світову економіку.
А так то я в курсі, 56 і ми всі помрем. Гребемо бакс на позичені.


Увы, интегрированы мы только рабочей силой заробитчан. Думаю, что охлаждение на рынке труда в Европе будет не очень сильным (дадут о себе знать демографические тренды низкой фертильности и старения населения), но все же в какой-то мере мы его почувствуем.

Стабильные экспортные позиции есть только у тех стран, чей бизнес делает уникальный продукт (например, американский ИТ, немецкий автопром). Всем остальным в условиях снижения спроса приходится демпинговать, разрушая ценовые рынки. От этого и резкое снижение ВВП до их восстановления. Сюда попадет 95%+ нашего экспорта.

PS: не помню, чтобы мы с РФ в 2008-м торговали в рублях, или по бартеру - на тот момент уже лет 5 точно контракты были в долларах, или евро

PPS: ни в коем случае никого не призываю покупать бакс на заемные :D Достаточно, чтобы 70%+ кэш-портфеля было в твердой валюте, необязательно долларе
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5131
З нами з: 02.05.18
Подякував: 935 раз.
Подякували: 2092 раз.
 
Профіль
2
4
3
  #<1 ... 4155415641574158>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: proftpd66, Skypups, Vorlon, Zebra і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1699, 1700, 1701
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17005 2138205
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 бер, 2020 20:37
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 681, 682, 683
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6824 1521741
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 17:14
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1294
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82526)
09.03.2020 20:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.