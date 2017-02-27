Унуноктий написав:а они дают инвестиционное гражданство?
Нет. А зачем тебе оно? Ты патриот РФ? Я вот буду платить в США налог на доход от оренды от ковалерок в РФ. когда их куплю. Международные договора позволяют. меня там уже ждут, но я подожду следующей просадки(в начале апреля самое интересное будет) фото из СПБ как меня ждут:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
orest написав:Я дико перепрошую, при Рябошапці була боротьба з корупцією??? Що я пропустив? Чи може антикорупційний суд хоч один вирок виніс? А ще питання, хто Рябошапці по справжньому, не на камери для долярчиків, дав вказівку боротися з корупцією, чи ще з якимись серйозними системними хронічними злочинами?
Да какая может быть реальная борьба с коррупцией, когда на уровне инстинкта заложено у каждого 2,5-ного индивидуума в стране, по всем отправным пунктам от роддома и до кладбища идти со взяткой и чем выше идут, тем весомее торба?
Тут більш підходить те, що кого не постав на ту посаду, результат буде один і той! Як там казала героїня Аліси Фрейндліх герою Андрія Мягкова на його похвальбу, що він хабарів не бере... «Ека, нєвідаль, вот єслі б вам давалі, а ви нє бралі...» Народ не вдоволений лише тим, що не він там знаходиться, а хтось інший, причому незаслужено! В системі координат чесної влади у нас немає жодного чесного чиновника чи силовика! Він просто там не може бути! Це як поселити людину в безкисневий простір, наприклад, на Марс! Миттєва смерть! А тут миттєве відторгнення! Я навіть не уявляю як зломати таку систему! Себе вона не змінить точно!
Маєте рацію, пан Кверті. Революція або знов розтягнуть неньку по чужих людях...
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну