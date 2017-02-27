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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 415741584159416041614162>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 358
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
46
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
33
выше 26
20%
72
Всього голосів : 358
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:слабо?


слабо...
я их в руках не держал)))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

kmk написав:Вообще без оплаты, не знаю таких.

Валютний Fastcard, зарплатна в пакеті Zero(пересічному з вулиці не доступна).
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:01

  Игорь Алексеевич написав:
  proftpd66 написав:слабо?


слабо...
я их в руках не держал)))



поклоняйтесь своему супер эксперту :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:04

А Гончарук вчасно злиняв, буде ще люду розповідати, що його уряд дав народу дешевий долар
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Як приемно читати, коли жаба гадюку :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:14

ТА ЛЯГАЙТЕ ВЖЕ СПАТЬ!!!
От проснусь Я с утра, а тут, на, манна небесна :-D
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:16

  budivelnik написав:
  Starikan написав:
  Surfer написав:Добыча нефти в России - одна из самых дорогих в мире
Всё это прекрасно, но каким образом в условиях санкций Россия увеличила свой ЗВР за последние годы до уровня > 500 ярдов, при этом опередив саудитов?
Не збільшила - а зменшила

Я имею в виду "увеличила" с момента, когда рупь достиг 90.
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:19

Из "бетонной" ветки.
Внимание на табло :)

  Понаехал написав:
  Унуноктий написав:а они дают инвестиционное гражданство?

Нет. А зачем тебе оно? Ты патриот РФ? :)
Я вот буду платить в США налог на доход от оренды от ковалерок в РФ. когда их куплю. Международные договора позволяют. :roll:
меня там уже ждут, но я подожду следующей просадки(в начале апреля самое интересное будет)
фото из СПБ как меня ждут:
Зображення
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:25

  Qwerty написав:
  ruvex написав:
  orest написав:Я дико перепрошую, при Рябошапці була боротьба з корупцією??? Що я пропустив? :shock: Чи може антикорупційний суд хоч один вирок виніс? А ще питання, хто Рябошапці по справжньому, не на камери для долярчиків, дав вказівку боротися з корупцією, чи ще з якимись серйозними системними хронічними злочинами?

Да какая может быть реальная борьба с коррупцией, когда на уровне инстинкта заложено у каждого 2,5-ного индивидуума в стране, по всем отправным пунктам от роддома и до кладбища идти со взяткой и чем выше идут, тем весомее торба?

Тут більш підходить те, що кого не постав на ту посаду, результат буде один і той!
Як там казала героїня Аліси Фрейндліх герою Андрія Мягкова на його похвальбу, що він хабарів не бере... «Ека, нєвідаль, вот єслі б вам давалі, а ви нє бралі...»
Народ не вдоволений лише тим, що не він там знаходиться, а хтось інший, причому незаслужено!
В системі координат чесної влади у нас немає жодного чесного чиновника чи силовика! Він просто там не може бути! Це як поселити людину в безкисневий простір, наприклад, на Марс! Миттєва смерть! А тут миттєве відторгнення! Я навіть не уявляю як зломати таку систему! Себе вона не змінить точно!

Маєте рацію, пан Кверті. Революція або знов розтягнуть неньку по чужих людях...
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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