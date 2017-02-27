Додано: Пон 09 бер, 2020 21:33

а смысл сейчас по 26 покупать?



по 26 и завтра успеете.



а вдруг деду Яше взбредет в голову сжечь арбуз из ЗВР и на 24.5 откатимся. пока его не попрут, можно ожидать чего угодно.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.