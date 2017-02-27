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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41584159416041614162>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 358
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
46
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
33
выше 26
20%
72
Всього голосів : 358
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:31

  Вкладчик1234 написав:Из "бетонной" ветки.
Внимание на табло :)

  Понаехал написав:
  Унуноктий написав:а они дают инвестиционное гражданство?

Нет. А зачем тебе оно? Ты патриот РФ? :)
Я вот буду платить в США налог на доход от оренды от ковалерок в РФ. когда их куплю. Международные договора позволяют. :roll:
меня там уже ждут, но я подожду следующей просадки(в начале апреля самое интересное будет)
фото из СПБ как меня ждут:
Зображення

та там всегда так. сам прошлым летом офигел. походу единственная обменка с курсами рынка, а не банков.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:33

а смысл сейчас по 26 покупать?

по 26 и завтра успеете.

а вдруг деду Яше взбредет в голову сжечь арбуз из ЗВР и на 24.5 откатимся. пока его не попрут, можно ожидать чего угодно.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ох , уж этот ФРИИЗ , везде успевает !

https://prm.ua/ukrayinski-pisni-spivav- ... kivshhini/
холява
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:35

  Moneta написав:а смысл сейчас по 26 покупать?

по 26 и завтра успеете.

а вдруг деду Яше взбредет в голову сжечь арбуз из ЗВР и на 24.5 откатимся. пока его не попрут, можно ожидать чего угодно.

Смысл "жечь резервы", если падение везде? Могут разве что попробовать сбить темп
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:36

  vovikhan1991 написав:А Гончарук вчасно злиняв, буде ще люду розповідати, що його уряд дав народу дешевий долар


Я бы на месте Шмыгаля не тратил ЗВР на поддержание гривны и сбросил бы сейчас курсовой дисбаланс, который все равно придется сбросить (20-30%). Потому что если это делать через месяц-два-три, то на папередника уже не повесишь, а отвечать за чужие результаты работы как-то не очень весело. Да и помимо личных интересов и амбиций есть десятки объективных причин не затягивать. Первые из них - это обуздать импорт, пока экспорт не успел обвалиться, увеличить бюджетные доходы в преддверии закрытия доступа к долговым рынкам, и закрыть убыточные для государства позиции по гривно-ОВГЗ, открытые на более высоком, чем сейчас, курсе долларе
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:36

  Вкладчик1234 написав:
  Moneta написав:а смысл сейчас по 26 покупать?

по 26 и завтра успеете.

а вдруг деду Яше взбредет в голову сжечь арбуз из ЗВР и на 24.5 откатимся. пока его не попрут, можно ожидать чего угодно.

Смысл "жечь резервы", если падение везде? Могут разве что попробовать сбить темп


может не все "свои люди" с овгз выпрыгнули. прибыль себе, убытки на государство - схема десятилетями не дававшая сбой.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:40

  Вкладчик1234 написав:
  Moneta написав:а смысл сейчас по 26 покупать?

по 26 и завтра успеете.

а вдруг деду Яше взбредет в голову сжечь арбуз из ЗВР и на 24.5 откатимся. пока его не попрут, можно ожидать чего угодно.

Смысл "жечь резервы", если падение везде? Могут разве что попробовать сбить темп


чого це вєздє ?! он Євро зміцнюється
Слава Україні! /читаю усіх/
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:43

  goldfinger написав:
  tumos написав: Бюджет СА сводится без дефицита при цене нефти где-то в $84, в РФ - $42.
В СА бюджет 2020 при дефиците 6,4% ВВП заложена нефть по $58.
Очень интересно.Себестоимость добычи нефти в Саудовской Аравии значительно ниже,чем в раше https://neftok.ru/dobycha-razvedka/sebe ... nefti.html,армии и расходы на содержание инфраструктуры несопоставимы,морозов и сумасшедшей логистики нет,а бюжетный дефицит в СА уже ниже 58 долларов?Любопытно будет посмотреть,кто кого придушит:)

СА: Экспорт нефти даёт 90 % экспортных доходов страны, 75 % бюджетных поступлений и 45 % ВВП.
В РФ эти проценты в разы меньше даже с учетом газа.

Благополучие СА практически полностью зависит от нефти.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:45

  Вкладчик1234 написав:
  Moneta написав:а смысл сейчас по 26 покупать?

по 26 и завтра успеете.

а вдруг деду Яше взбредет в голову сжечь арбуз из ЗВР и на 24.5 откатимся. пока его не попрут, можно ожидать чего угодно.

Смысл "жечь резервы", если падение везде? Могут разве что попробовать сбить темп


завтра будет паника на мб. я думаю скачок утром будет к 27
сбивать д.яша будет к отметке 25,5-26
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:47

  freeze написав:
  antikkristall написав: Даже если нефть будет по 20 баксов, то сколько тогда будет стоить природный газ? Учитывая то с каким упорством американцы проталкивают на рынок свой LNG и его себестоимость, врядли они допустят такое падение цены, надавить на саудитов им США может очень легко.
Трамп с утра проснулся, включил телевизор, и ругнулся в Твиттере ))) Кляты москали, саудиты, Обама, fake news демократов и вирус )))
Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop!
Dow down ~1,900 points. Trading halted for the 1st time since '97. Really? Nice job Don. Obama handed you an 8-year rally and you treated it like a NJ casino.
Market is in hysteria because there is no confidence in his ability to manage a true crisis. He creates uncertainty wherever he goes. The market is in freefall because it is just now realizing that their is no trump parachute to keep them from hitting the bottom.
It’s not even his fault. Market is in hysteria due to a virus.

Обама для него, как Порошенко для зефилов 8)
Чому бідний? - Тому що дурний
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