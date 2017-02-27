RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4159416041614162>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 358
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
46
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
33
выше 26
20%
72
Всього голосів : 358
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:50

нас ждёт прекрасный месяц.
сначало нбу будет сбивать на мб курс.
как только успокоется паника, то сразу вторая волна после заявы гаранта про вирус в стране и введения чрезв. положения.
а потом третья волна - уходит глава нбу, т.к. мвф нам говорит окончательно - денег не дадим. :shock:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 09 бер, 2020 21:51, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4679
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:50

  Игорь Алексеевич написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Moneta написав:а смысл сейчас по 26 покупать?

по 26 и завтра успеете.

а вдруг деду Яше взбредет в голову сжечь арбуз из ЗВР и на 24.5 откатимся. пока его не попрут, можно ожидать чего угодно.

Смысл "жечь резервы", если падение везде? Могут разве что попробовать сбить темп


завтра будет паника на мб. я думаю скачок утром будет к 27
сбивать д.яша будет к отметке 25,5-26


завтра не буде паніки на М/Б
буде звичайний робочий день як і решта днів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7854
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:завтра не буде паніки на М/Б
буде звичайний робочий день як і решта днів


и увидим курс 22))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4679
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:53

Жалко что сегодня в рашке да и у нас выходной!
Такой спектакль вживую без репетиции пропал!
В рашке главные страсти на фондовом рынке, там плечи, там портфели не то что в ноль, в минуса летят!
Обожаю такие дни!
Завтра уже не то!
Пора нам уже перестать переносить празднично-выходные дни, а то рашке уподобляемся!
komp
1
 
Повідомлень: 8104
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2178 раз.
Подякували: 3215 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:54

  Игорь Алексеевич написав:народ ночью после праздника спал, а на этой ветке уже 8 марта в 23.50 были первые тревожные сигналы, что пришёл пипец, а именно - МИРОВОЙ КРИЗИС.
А уже в 00-05 понеслась ракета. кто не спал в эту ночь, тот прекрасно сейчас себя чувствует, т.к успели ночью поменять по хорошему курсу, то что осталось на картах и в чулане. :P :P

Полностью согласен. В 8 утра по телефону валютчики с трудом понимали что ты от них хочешь и были согласны на любой названый тобою курс) Поэтому утром в Киеве можно было откупиться каждому, кому это было интересно. Курсы были обычные 24.80/27.82
Kravec_5
 
Повідомлень: 79
З нами з: 24.11.11
Подякував: 5 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:буде звичайний робочий день як і решта днів


обычный день, когда на картинке мб обе полосочки идут ровно.))
а завтра будет - кардиограмма с показателями - инфаркта))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4679
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:54

курс рубль по 150 и Петя Порошенко купит :mrgreen:
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 09 бер, 2020 21:54, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2097
З нами з: 22.12.16
Подякував: 166 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:54

  komp написав:Жалко что сегодня в рашке да и у нас выходной!
Такой спектакль вживую без репетиции пропал!
В рашке главные страсти на фондовом рынке, там плечи, там портфели не то что в ноль, в минуса летят!
Обожаю такие дни!
Завтра уже не то!
Пора нам уже перестать переносить празднично-выходные дни, а то рашке уподобляемся!

Так наоборот интереснее.
Набираем разгон на трамплине.
А завтра с разгона как полетим! :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10691
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6589 раз.
Подякували: 2891 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:55

  Игорь Алексеевич написав:народ ночью после праздника спал, а на этой ветке уже 8 марта в 23.50 были первые тревожные сигналы, что пришёл пипец, а именно - МИРОВОЙ КРИЗИС.
А уже в 00-05 понеслась ракета. кто не спал в эту ночь, тот прекрасно сейчас себя чувствует, т.к успели ночью поменять по хорошему курсу, то что осталось на картах и в чулане. :P :P


Знак был намного раньше.
Когда Сомилитарк переобулся.
И когда кто-то не помню кто сказал, что скупился на всю гривню.
Это все еще до выходных было.
Благодаря им я и пошел в субботу в обменку.
Спасибо им за 24,83!
kluychkooleg
 
Повідомлень: 143
З нами з: 30.12.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:57

Завтра продавцы будут придерживать.
А покупать будут все кому надо, и кому не надо.
Саморазогрев можно остановить разве что какими-то административными мерами, типа кролячих лимитов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10691
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6589 раз.
Подякували: 2891 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 4159416041614162>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Moneta, reef, sergnemo68, varlo, Yoka і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1699, 1700, 1701
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17005 2138397
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 бер, 2020 20:37
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 681, 682, 683
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6824 1521751
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 17:14
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1295
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8120)
09.03.2020 22:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.