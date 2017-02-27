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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 21:50
нас ждёт прекрасный месяц.
сначало нбу будет сбивать на мб курс.
как только успокоется паника, то сразу вторая волна после заявы гаранта про вирус в стране и введения чрезв. положения.
а потом третья волна - уходит глава нбу, т.к. мвф нам говорит окончательно - денег не дадим.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Пон 09 бер, 2020 21:51, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 09 бер, 2020 21:50
Игорь Алексеевич написав: Вкладчик1234 написав: Moneta написав:
а смысл сейчас по 26 покупать?
по 26 и завтра успеете.
а вдруг деду Яше взбредет в голову сжечь арбуз из ЗВР и на 24.5 откатимся. пока его не попрут, можно ожидать чего угодно.
Смысл "жечь резервы", если падение везде? Могут разве что попробовать сбить темп
завтра будет паника на мб. я думаю скачок утром будет к 27
сбивать д.яша будет к отметке 25,5-26
завтра не буде паніки на М/Б
буде звичайний робочий день як і решта днів
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greenozon
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Додано: Пон 09 бер, 2020 21:51
greenozon написав:
завтра не буде паніки на М/Б
буде звичайний робочий день як і решта днів
и увидим курс 22))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 09 бер, 2020 21:53
Жалко что сегодня в рашке да и у нас выходной!
Такой спектакль вживую без репетиции пропал!
В рашке главные страсти на фондовом рынке, там плечи, там портфели не то что в ноль, в минуса летят!
Обожаю такие дни!
Завтра уже не то!
Пора нам уже перестать переносить празднично-выходные дни, а то рашке уподобляемся!
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Додано: Пон 09 бер, 2020 21:54
Игорь Алексеевич написав:
народ ночью после праздника спал, а на этой ветке уже 8 марта в 23.50 были первые тревожные сигналы, что пришёл пипец, а именно - МИРОВОЙ КРИЗИС.
А уже в 00-05 понеслась ракета. кто не спал в эту ночь, тот прекрасно сейчас себя чувствует, т.к успели ночью поменять по хорошему курсу, то что осталось на картах и в чулане.
Полностью согласен. В 8 утра по телефону валютчики с трудом понимали что ты от них хочешь и были согласны на любой названый тобою курс) Поэтому утром в Киеве можно было откупиться каждому, кому это было интересно. Курсы были обычные 24.80/27.82
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Додано: Пон 09 бер, 2020 21:54
greenozon написав:
буде звичайний робочий день як і решта днів
обычный день, когда на картинке мб обе полосочки идут ровно.))
а завтра будет - кардиограмма с показателями - инфаркта))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 09 бер, 2020 21:54
курс рубль по 150 и Петя Порошенко купит
Востаннє редагувалось proftpd66
в Пон 09 бер, 2020 21:54, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Пон 09 бер, 2020 21:54
komp написав:
Жалко что сегодня в рашке да и у нас выходной!
Такой спектакль вживую без репетиции пропал!
В рашке главные страсти на фондовом рынке, там плечи, там портфели не то что в ноль, в минуса летят!
Обожаю такие дни!
Завтра уже не то!
Пора нам уже перестать переносить празднично-выходные дни, а то рашке уподобляемся!
Так наоборот интереснее.
Набираем разгон на трамплине.
А завтра с разгона как полетим!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 09 бер, 2020 21:55
Игорь Алексеевич написав:
народ ночью после праздника спал, а на этой ветке уже 8 марта в 23.50 были первые тревожные сигналы, что пришёл пипец, а именно - МИРОВОЙ КРИЗИС.
А уже в 00-05 понеслась ракета. кто не спал в эту ночь, тот прекрасно сейчас себя чувствует, т.к успели ночью поменять по хорошему курсу, то что осталось на картах и в чулане.
Знак был намного раньше.
Когда Сомилитарк переобулся.
И когда кто-то не помню кто сказал, что скупился на всю гривню.
Это все еще до выходных было.
Благодаря им я и пошел в субботу в обменку.
Спасибо им за 24,83!
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Додано: Пон 09 бер, 2020 21:57
Завтра продавцы будут придерживать.
А покупать будут все кому надо, и кому не надо.
Саморазогрев можно остановить разве что какими-то административными мерами, типа кролячих лимитов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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