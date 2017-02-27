tumos написав: Бюджет СА сводится без дефицита при цене нефти где-то в $84, в РФ - $42. В СА бюджет 2020 при дефиците 6,4% ВВП заложена нефть по $58.
Очень интересно.Себестоимость добычи нефти в Саудовской Аравии значительно ниже,чем в раше https://neftok.ru/dobycha-razvedka/sebe ... nefti.html,армии и расходы на содержание инфраструктуры несопоставимы,морозов и сумасшедшей логистики нет,а бюжетный дефицит в СА уже ниже 58 долларов?Любопытно будет посмотреть,кто кого придушит:)
СА: Экспорт нефти даёт 90 % экспортных доходов страны, 75 % бюджетных поступлений и 45 % ВВП. В РФ эти проценты в разы меньше даже с учетом газа.
Благополучие СА практически полностью зависит от нефти.
Без нефти РФ не сможет содержать армию и флот. Сауды смогут, просто ужмутся
Питання до фундаменталістів, на чому був роздутий зимою агрегат М2? і що ви бачите підозрілого в таких показниках? ... тобто, на активному поповненні ЗВР паралельно працював грн. станок? чи це головним чином на облігаціях ріст? І коли найближчим часом ЗВР буде користуватися для гасіння пожеж на МБ та виплати по боргам, є нюанс із сушкою надлишкової грн. ліквідності?
п.с. станом на січень місяціь М2/ЗВР=1435221/26293=54,58 UAH за USD
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Пон 09 бер, 2020 22:06, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Starikan написав: СА: Экспорт нефти даёт 90 % экспортных доходов страны, 75 % бюджетных поступлений и 45 % ВВП. В РФ эти проценты в разы меньше даже с учетом газа. Благополучие СА практически полностью зависит от нефти.
Без нефти РФ не сможет содержать армию и флот. Сауды смогут, просто ужмутся
Саудиты не производят оружие, а закупают в США за доллары.
РФ всё производит в основном на своих заводах за рубли и платит своим воякам рубли. А углеводороды дают им примерно 20% бюджета. Девальвация с 58 до 70 скомпенсирует потери.
Я не хочу сказать, что РФ будет процветать, но всё таки отказ от политики ОПЕК наводит на размышления.
TylerTruman_ написав:Питання до фундаменталістів, на чому був роздутий зимою агрегат М2? і що ви бачите підозрілого в таких показниках? ... тобто, на активному поповненні ЗВР паралельно працював грн. станок? чи це головним чином на облігаціях ріст? І коли найближчим часом ЗВР буде користуватися для гасіння пожеж на МБ та виплати по боргам, є нюанс із сушкою надлишкової грн. ліквідності?
п.с. станом на січень місяціь М2/ЗВР=1435221/26293=54,58 UAH за USD
именно! я об этом писал тут постоянно... соросята просто печатали гривну, под заход валюты в овгз. теперь либо сжигать ЗВР и выкупать эти овгз обратно, либо через госбанки, но тогда это необеспеченная эмиссия, и то о чем Вы говорите.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.