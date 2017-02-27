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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4159416041614162

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 358
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
46
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
33
выше 26
20%
72
Всього голосів : 358
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:57

  Starikan написав:
  goldfinger написав:
  tumos написав: Бюджет СА сводится без дефицита при цене нефти где-то в $84, в РФ - $42.
В СА бюджет 2020 при дефиците 6,4% ВВП заложена нефть по $58.
Очень интересно.Себестоимость добычи нефти в Саудовской Аравии значительно ниже,чем в раше https://neftok.ru/dobycha-razvedka/sebe ... nefti.html,армии и расходы на содержание инфраструктуры несопоставимы,морозов и сумасшедшей логистики нет,а бюжетный дефицит в СА уже ниже 58 долларов?Любопытно будет посмотреть,кто кого придушит:)

СА: Экспорт нефти даёт 90 % экспортных доходов страны, 75 % бюджетных поступлений и 45 % ВВП.
В РФ эти проценты в разы меньше даже с учетом газа.

Благополучие СА практически полностью зависит от нефти.

Без нефти РФ не сможет содержать армию и флот. Сауды смогут, просто ужмутся :!:
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:58

Питання до фундаменталістів, на чому був роздутий зимою агрегат М2? і що ви бачите підозрілого в таких показниках? ... тобто, на активному поповненні ЗВР паралельно працював грн. станок? чи це головним чином на облігаціях ріст?
І коли найближчим часом ЗВР буде користуватися для гасіння пожеж на МБ та виплати по боргам, є нюанс із сушкою надлишкової грн. ліквідності?

п.с. станом на січень місяціь М2/ЗВР=1435221/26293=54,58 UAH за USD

Зображення

Зображення
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Пон 09 бер, 2020 22:06, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:03

  komp написав: Пора нам уже перестать переносить празднично-выходные дни, а то рашке уподобляемся!

Двумя руками за!!!
Разве что оставить после Пасхи и НГ.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

konokrad написав:Онлайн покупка на сейчас:
ТАС 26
Альфа 26,10
Работает или нет не знаю, не покупал.
Альфа на 26 отошла
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А что случилось, большинство банков отыграли курс назад?
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:08

  kluychkooleg написав:
Знак был намного раньше.
Когда Сомилитарк переобулся.


смысл ему переобуваться если он на грндепо. пока не кончится - будет писать про тракторы в полях :mrgreen:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Приват-24 USD:24.900 / 25.773EUR:27.95 / 29.50
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:11

  Zebra написав:
  Starikan написав: СА: Экспорт нефти даёт 90 % экспортных доходов страны, 75 % бюджетных поступлений и 45 % ВВП.
В РФ эти проценты в разы меньше даже с учетом газа.
Благополучие СА практически полностью зависит от нефти.
Без нефти РФ не сможет содержать армию и флот. Сауды смогут, просто ужмутся :!:

Саудиты не производят оружие, а закупают в США за доллары.

РФ всё производит в основном на своих заводах за рубли и платит своим воякам рубли.
А углеводороды дают им примерно 20% бюджета.
Девальвация с 58 до 70 скомпенсирует потери.

Я не хочу сказать, что РФ будет процветать, но всё таки отказ от политики ОПЕК наводит на размышления.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:13

  TylerTruman_ написав:Питання до фундаменталістів, на чому був роздутий зимою агрегат М2? і що ви бачите підозрілого в таких показниках? ... тобто, на активному поповненні ЗВР паралельно працював грн. станок? чи це головним чином на облігаціях ріст?
І коли найближчим часом ЗВР буде користуватися для гасіння пожеж на МБ та виплати по боргам, є нюанс із сушкою надлишкової грн. ліквідності?

п.с. станом на січень місяціь М2/ЗВР=1435221/26293=54,58 UAH за USD

Зображення

Зображення


именно! я об этом писал тут постоянно... соросята просто печатали гривну, под заход валюты в овгз. теперь либо сжигать ЗВР и выкупать эти овгз обратно, либо через госбанки, но тогда это необеспеченная эмиссия, и то о чем Вы говорите.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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