дол. я бы купил. цена в норме на сегодня. завтра сможете сдать минимум по 25,5.
хотя конкорд предложил сейчас по 25. утром и в обед у него было 25, вечером 25,9. а сейчас опять 25.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 22:35
дол. я бы купил. цена в норме на сегодня. завтра сможете сдать минимум по 25,5.
хотя конкорд предложил сейчас по 25. утром и в обед у него было 25, вечером 25,9. а сейчас опять 25.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 09 бер, 2020 22:43
Извини, это для краткости.
Заменяем "переобулся" на "изменил свои взляды на ближайшие перспективы гривни".
Для меня это было одним из сигналов к действию.
Я в свое время ушел с гривнедепо в доллар, Евро и фунт и меня тоже кинули.
Се ля ви.
Додано: Пон 09 бер, 2020 22:46
Додано: Пон 09 бер, 2020 22:58
сорян, але ваше повідомлення ні про що, в України глухо із фондовим ринком, і від уже давно теліпається на низах, тому на справи PFTS можна навіть не дивитися,
... потрібно оцінювати наш експорт, наприклад, пшениця проситься на обвал, ... або експорт послуг => IT, в кризу може бути заморозка та закриття багатьох проектів, а гребці із наших ІТ-галер будуть розглядувати варіанти іміграції в США, Канаду, Австралію, Німеччину ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Пон 09 бер, 2020 23:01
Glory Arstotzkan! Glory!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 09 бер, 2020 23:10
Чувствуется, что вы в совершенстве овладели искусством аутотренинга
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 09 бер, 2020 23:10
Тобто???!!! Так ви ж два дні назад пропонували у вас придбати тести?!?! Та ви, батєнька, шулєр! Сам пропонував - сам і визнав, що пропонував непотрібну річ! Ось так довіряй людям!
Та й золото, ну ніяк не рухається до 1000 доларів...
Додано: Пон 09 бер, 2020 23:12
Игорь Алексеевич
Игорь Алексеевич а у Вас там есть карта? Или как вы там покупаете?
Додано: Пон 09 бер, 2020 23:13
была коррекция в США в 2018 мы потихоньку ушло к 27.4 и потом 28.4. Ничего страшного не было. Сейчас биток упал и может в ОВГЗ весь биток уйдет
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 09 бер, 2020 23:20
есть там много карт
так же есть и виртуальная в дол.
её можно открыть в иб и на неё можно делать обмен средств.
комиссии - нет, обслуж бесплатное. и на остаток там в дол 3% годовых капает.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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