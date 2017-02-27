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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4162416341644165>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.1 5 358
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
8%
28
23.51-24.0
10%
36
24.01-24.5
16%
57
24.51-25.0
13%
46
25.01-25.5
18%
64
25.51-26
9%
33
выше 26
20%
72
Всього голосів : 358
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:35

  ihorsic написав:Укргаз на сейчас продает
$-25.2
€-28.5
Покупать???


дол. я бы купил. цена в норме на сегодня. завтра сможете сдать минимум по 25,5.
хотя конкорд предложил сейчас по 25. утром и в обед у него было 25, вечером 25,9. а сейчас опять 25.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:43

  somilitark написав:Только как-то без уважения,что значит переобулся?


Извини, это для краткости.
Заменяем "переобулся" на "изменил свои взляды на ближайшие перспективы гривни".
Для меня это было одним из сигналов к действию.
Я в свое время ушел с гривнедепо в доллар, Евро и фунт и меня тоже кинули.
Се ля ви.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:46

  сірий написав:
  UA написав:Кто нибудь в курс 30 на 20 марта этого года верит?

А будет???

Если никому кроме меня курс 30 на 20 марта не нужен, то он таки будет 30 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:58

  artlife написав:Отставить панику.
Зображення

сорян, але ваше повідомлення ні про що, в України глухо із фондовим ринком, і від уже давно теліпається на низах, тому на справи PFTS можна навіть не дивитися,
... потрібно оцінювати наш експорт, наприклад, пшениця проситься на обвал, ... або експорт послуг => IT, в кризу може бути заморозка та закриття багатьох проектів, а гребці із наших ІТ-галер будуть розглядувати варіанти іміграції в США, Канаду, Австралію, Німеччину ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:01

  lyv написав:
  Вкладчик1234 написав:Из "бетонной" ветки.
Внимание на табло :)

  Понаехал написав:Нет. А зачем тебе оно? Ты патриот РФ? :)
Я вот буду платить в США налог на доход от оренды от ковалерок в РФ. когда их куплю. Международные договора позволяют. :roll:
меня там уже ждут, но я подожду следующей просадки(в начале апреля самое интересное будет)
фото из СПБ как меня ждут:
Зображення

та там всегда так. сам прошлым летом офигел. походу единственная обменка с курсами рынка, а не банков.


:lol: :lol:

Glory Arstotzkan! Glory!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:10

  greenozon написав:завтра не буде паніки на М/Б
буде звичайний робочий день як і решта днів


Чувствуется, что вы в совершенстве овладели искусством аутотренинга :lol:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:10

  edvardd написав:
  vovakwasov написав:
  player написав:
Поэтому лучше сейчас готовиться к худшему, чем страдать пофигизмом и надеяться на жаркое лето.
Которое может будет, а может и нет.


а як готуватись?

готуватись надо было с месяц назад, купив лекарство от коронавируса, маски, тесты.... а сейчас расслабьтесь уже поздно...

Тобто???!!! Так ви ж два дні назад пропонували у вас придбати тести?!?! Та ви, батєнька, шулєр! Сам пропонував - сам і визнав, що пропонував непотрібну річ! Ось так довіряй людям!
Та й золото, ну ніяк не рухається до 1000 доларів...
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:12

Игорь Алексеевич

Игорь Алексеевич а у Вас там есть карта? Или как вы там покупаете?
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:13

  freeze написав:
  greenozon написав:завтра не буде паніки на М/Б
буде звичайний робочий день як і решта днів


Чувствуется, что вы в совершенстве овладели искусством аутотренинга :lol:


была коррекция в США в 2018 мы потихоньку ушло к 27.4 и потом 28.4. Ничего страшного не было. Сейчас биток упал и может в ОВГЗ весь биток уйдет
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:20

  Sinbad777 написав:Игорь Алексеевич

Игорь Алексеевич а у Вас там есть карта? Или как вы там покупаете?


есть там много карт
так же есть и виртуальная в дол.
её можно открыть в иб и на неё можно делать обмен средств.
комиссии - нет, обслуж бесплатное. и на остаток там в дол 3% годовых капает.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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